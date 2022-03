'Infiltrados': Mark Wahlberg cuenta qué fue mal para que la secuela con Robert De Niro y Brad Pitt no se llegase a hacer

'Infiltrados' es una de las joyas de la corona dentro de la filmografía de Martin Scorsese, y tras el éxito del thriller policíaco la posibilidad de una secuela no se hizo de rogar... hasta que un mal pitch a la productora enterró del todo el proyecto.

Sin guión, no hay secuela

'Infiltrados' supuso el único Óscar a Mejor dirección de Scorsese, con su exploración de la mafia irlandesa de Boston enamorando a crítica y público y recaudando casi 300 millones de dólares en taquilla. El drama policial contaba con un reparto lleno de estrellas de Hollywood, incluyendo a Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio y Matt Damon... Y aunque el drama policial deja todo bastante bien atadito, sí que se quedaba una puerta un tanto abierta para continuar la historia en una posible segunda película.

Eso sí, la mayoría de personajes principales no terminan demasiado bien a excepción del sargento Sean Dignam, a quien interpretaba Mark Wahlberg, así que en principio su personaje sería uno de los principales hilos para continuar la historia.

En una reciente entrevista con KFC Radio para promocionar 'Uncharted', Whalberg ha confirmado que se llegó a presentar a Warner Bros. un pitch de la secuela, que contaría de nuevo con un guión de Bill Monahan e incluiría a pesos pesados como Robert De Niro y Brad Pitt en los papeles principales.

"Hablamos de ello... sobre una precuela y de una secuela. Fui con Bill Monahan a una reunión con la Warner para hacer un pitch de la secuela de 'Infiltrados'... quería que fuera con él. Esto fue justo después de ganar Mejor película, fue todo un éxito... Pero digamos que el pitch no fue nada bien", explicó el actor.

Según Whalberg, cuando tuvo lugar la reunión no había ningún guión preparado, lo que no gustó demasiado en Warner. Había ideas para la secuela de 'Infiltrados', aunque parece que Scorsese no tenía interés en hacer un a segunda película y esto le restaba mucho atractivo al proyecto.

Con el tiempo, la posibilidad de una secuela se terminó de hundir, aunque en los últimos años hemos tenido bastantes "revivals" de franquicias gracias al streaming, así que nunca se sabe se igual llegamos a verla, aunque sea con un reparto diferente.