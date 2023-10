Jessica Lange ya piensa en retirarse, y parte de culpa la tiene el cine de superhéroes. "Han sacrificado el arte en aras de las ganancias"

El mundo se va al garete y, junto a él, las bases de la industria cinematográfica a la que estábamos acostumbrados, la I.A. se abre cada vez más paso entre polémicas y anuncios un tanto peliagudos, los grandes estudios encadenan batacazo tras batacazo... pero ¡Paren las rotativas! ¡Un nuevo actor consagrado ha vuelto a cargar contra las películas de superhéroes!

Suma y sigue

En esta ocasión ha sido Jessica Lange, la seis veces nominada al Óscar y dos veces ganadora por sus trabajos en 'Tootsie' y 'Las cosas que nunca mueren', quien ha lanzado un dardo hacia la gallina de los huevos de oro que ha dominado Hollywood durante la última década, afirmando que ha sacrificado la creatividad a cambio de buenas millonadas en taquilla.

"No estoy interesada en estas grandes películas de franquicias de cómics. Creo que han sacrificado este arte en el que hemos estado involucrados... en aras de las ganancias".

Además, Lange ha sugerido que esta dinámica, sumada al edadismo, está conduciéndola a su retiro definitivo a pasos agigantados.

"No creo que haga esto durante mucho más tiempo. La creatividad es secundaria ahora en comparación con las ganancias corporativas... El énfasis ya no está en el arte, el artista o la narración. Se trata de satisfacer a tus accionistas. Esto disminuye al artista y al arte de hacer películas".

Por lo pronto, Jessica Lange tiene dos proyectos en fase de posproducción: 'Long Day's Journey Into Night' de Jonathan Kent y 'Places, Please' de Michael Cristofer. Además, está vinculada a un proyecto centrado en la figura de Marlene Dietrich para Netflix del que aún no se conocen prácticamente detalles.

Vía | Joblo

