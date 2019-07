Jim Carrey protagoniza 'El resplandor' gracias a la inquietante magia de los deepfakes

Mi primer contacto con los soberbios deepfakes de Ctrl Shift Face llegaron de manos de la tronchante entrevista que le hacían a Bill Hader en el programa de Conan O'Brien, y en la que imitaba a Arnold Schwarzenegger. El leve parecido físico de ambos y lo perfectamente que Hader imitaba la voz del austriaco me llevó a pensar "Nunca me había dado cuenta de lo parecidos que eran físicamente estos dos". No me había dado cuenta de que a través de la cada vez más sofisticada tecnología de los deepfakes, la cara de Schwarzenegger estaba integrada en el cuerpo de Hader.

El último bombazo de Ctrl Shift Face es un deepfake en el que Jim Carrey sustituye a Jack Nicholson en 'El resplandor'. Como siempre, la elección de los dos actores que se intercambian es estupenda, y el resultado es al mismo tiempo asombroso e inquietante por las posibilidades que se abren. Otros espectaculares intercambios que nos ha brindado Ctrl Shift Face es el de Stallone y Schwarzenegger en 'Terminator' y el de Jim y Dwight en 'The Office', en un espléndido juego meta que ya tiene varias entregas.

El controvertido tema de los deepfakes -la técnica de inteligencia artificial que permite crear a personas no reales usando algoritmos de aprendizaje y vídeos o imágenes ya existentes- genera noticias a diario. El cierre reciente de 'DeepNude', una app que permitía "desnudar mujeres" a través de los algoritmos o la aparición de deepfakes de audio son solo algunas de las más recientes sobre el tema. Los deepfakes prometen dar que hablar mucho en el futuro, conforme la tecnología se vaya perfeccionando y entremos en una fase donde sea literalmente imposible distinguir la realidad de su versión falseada.