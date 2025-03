"Me avergonzaba de mí mismo cuando estaba trabajando en ella". Gene Hackman pensaba que se vendió al sistema con una de las películas más famosas de su carrera

El legendario Gene Hackman falleció recientemente a los 95 años de edad, dejándonos con el consuelo de la gran cantidad de enormes largometrajes en las que participó a lo largo de su carrera. Cada cual tiene su favorito, pero el propio actor siempre tuvo muy claro que una aclamada película que hizo en 1972 no era algo de lo que estar precisamente orgulloso. Me refiero a 'La aventura del Poseidón'.

Considerada por méritos propios como una de las mejores películas de catástrofes de la historia del cine, Hackman llegó a ella cuando su carrera pasaba por un gran momento. Acababa de ganar el Óscar por su inolvidable interpretación en 'French Connection' y todos los grandes estudios querían contar con él, lo que llevó a que finalmente aceptase encabezar el lujoso reparto de 'La aventura del Poseidón'.

Las reticencias de Hackman

Sin embargo, Hackman nunca se sintió a gusto dando vida al protagonista de la película dirigida por Ronald Neame, ya que, tal y como confesó en The New York Times, ese personaje para él "era mi idea de ser un actor de cine de Hollywood". Eso no encajaba con él, lo cual le llevó a afirmar lo siguiente:

Me avergonzaba un poco de mí mismo cuando estaba trabajando en ella.

Uno de sus grandes temores era que su personaje lucía un look muy similar al de Irwin Allen, un famoso productor de la época que también estuvo detrás de 'La aventura del Poseidón': "Era uno de esos tipos que solía peinarse desde una oreja hasta la parte superior de la cabeza, y yo no quería parecerme a él".

Por suerte, la película tuvo una buena recepción por parte de la crítica y además se convirtió en un tremendo éxito comercial, ya que recaudó más de 125 millones de dólares cuando su presupuesto ni siquiera había alcanzado los 5 millones. Ese fue también el consuelo que le quedó a Hackman, quien en 1985 comentaba en The Chicago Tribune que "no fue ningún alarde de actuación, pero tuvo un gran éxito".

En Espinof | Fue uno de los mejores actores de la historia. Rendimos homenaje al gran Gene Hackman con 4 de sus películas imprescindibles para ver en streaming

En Espinof | El placer de la destrucción: las 13 películas imprescindibles del cine de catástrofes