"Fue la gota que colmó el vaso". El verdadero motivo por el que Gene Hackman se retiró del cine 21 años antes de su muerte

La trágica muerte de Gene Hackman nos ha dejado sin uno de los mejores actores de la historia del cine. Sin embargo, lo cierto es que el ganador de dos Óscar por 'French Connection' y 'Sin Perdón' se había retirado 21 años antes de su fallecimiento y quizá muchos ni siquiera sepan el motivo real por el que decidió que no quería volver a ponerse delante de una cámara.

Si echamos un ojo a la filmografía de Hackman, descubriremos que su última película, la poco memorable 'Bienvenido a Mooseport', llegó a los cines en 2004. El actor no anunció de forma oficial entonces su retirada y no fue hasta el cinco años después cuando aclaró qué le había llevado a abandonar el cine en una entrevista concedida a Empire:

Gene Hackman en 'Bienvenido a Mooseport'

La gota que colmó el vaso fue una prueba de esfuerzo a la que me sometí en Nueva York. El médico me dijo que mi corazón no estaba en condiciones de someterse a ningún esfuerzo.

Lo cierto es que Hackman ya había tenido problemas de corazón en el pasado, lo cual le llevó a tener que hacerse una angioplastia en 1990. Pudo seguir trabajando durante más de una década, pero llegó un punto en el que el riesgo era demasiado grande. De hecho, en una entrevista concedida en 2004 a Larry King ya dijo que no tenía ningún proyecto pendiente y que la cosa podría acabarse ahí.

"No quiero seguir haciéndolo"

No obstante, Hackman no quiso cerrar entonces la puerta del todo, pero en 2008 ya no hubo marcha atrás posible. Él mismo lo explicaba así en Reuters:

Gene Hackman en 'Sin perdón'

No he dado una rueda de prensa para anunciar mi retirada, pero sí, no voy a actuar más. Me han dicho que no lo diga en los últimos años, por si surge algún papel realmente maravilloso, pero realmente no quiero seguir haciéndolo...

Ese papel maravilloso no llegó y Hackman nunca volvió a aparecer en una película. La única excepción que hizo fue ejercer como narrador en los documentales 'The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima' y 'We, the Marines', ya que no le supusieron un estrés considerable. Y es que él mismo dijo en 2011 a GQ que solamente consideraría abandonar su retiro "si pudiera hacerlo en mi propia casa, tal vez, sin que molesten a nadie y siendo solo una o dos personas".

