"Me dejó el estómago revuelto". Jesse Plemons cuenta cómo fue trabajar con Yorgos Lanthimos en su última película

Aunque hasta el 28 de junio no podremos ver 'Kinds of kindness' (a no ser que pudierais verla en la pasada edición del Festival de Cannes), ya es una de las películas que más está dando que hablar este año. La nueva de Yorgos Lanthimos promete ser toda una experiencia, tanto que incluso le revolvió el estómago al propio Jesse Plemons.

"¿El objetivo es que me sienta perdido?"

Desde que empezara a llamar la atención con su papel en 'Breaking Bad', la popularidad de Jesse Plemons ha ido en alza. Entre 'Estoy pensando en dejarlo' y 'Los asesinos de la luna', pasando por su breve aparición en 'Civil War'... gran parte de sus papeles coinciden en ser personajes con un punto inquietante.

En su próxima película, parece que continuará con esa tónica. El actor comentó en una entrevista reciente cómo fue ser dirigido por Yorgos Lanthimos en 'Kinds of kindness', su forma de trabajar con los actores y lo visceral que le resultó el guion:

"(En el proceso de dirección de actores de Lanthimos) Principalmente, nos pusimos a hacer unos juegos, unos ejercicios teatrales que él ha elegido, desarrollado y perfeccionado a lo largo de los años. Mi impresión los primeros días fue: '¿El objetivo de todo esto es que me sienta completamente perdido? ¿Por eso estamos haciendo esto? Porque está funcionando'".

Pese a la confusión, Plemons confió plenamente en el director de 'Pobres criaturas' y en su dirección en esta extraña comedia coral que le dejó un poso bastante inquientante:

"Lo que más me impresiona del trabajo (de Lanthimos) es su habilidad para evocar sensaciones y emociones muy intensas que son difíciles de describir de forma racional. Así me sentí cuando leí el guion, que me dejó el estómago revuelto. Eso no quita que estuviera muy emocionado, pero había algo inquietante en esa sensación".

