"Me salvó". Henry Cavill se comportó como un verdadero héroe en el set de esta película inspirada en una historia real

Henry Cavill ya dio vida a un superhéroe cuando se convirtió en el Superman del DCEU, pero en la vida real también demostró su enorme valía cuando evitó un trágico accidente en el rodaje de 'El ministerio de la Guerra Sucia' que estuvo a punto de llevarse por delante a su compañero de reparto Alex Pettyfer.

"Henry me salvó y le estoy muy agradecido"

El momento en cuestión sucedió durante la grabación de una escena en un barco en este thriller bélico dirigido por Guy Ritchie. Cavill estuvo muy atento para evitar una desgracia, algo que el propio Pettyfer le agradeció tiempo después en Entertainment Tonight: "Me salvó de caerme de un barco. Casi me ahogo. Así que puedo decir oficialmente que Henry me salvó y le estoy muy agradecido".

Pettyfer continúa señalando que "fue un honor increíble estar en esta película contigo porque es una experiencia de aprendizaje ver cómo un número uno trata a todos los miembros del reparto y del equipo. Recibí un correo electrónico dos semanas antes de que comenzara el rodaje de este hombre que decía: Estoy encantado de trabajar contigo".

Una experiencia inolvidable en el rodaje de una película que no funcionó demasiado bien en cines -apenas recaudó 29,7 millones de dólares en cines frente a un presupuesto de 60-, pero luego en Prime Video sí que tuvo una acogida mucho más entusiasta por parte del público.

'El ministerio de la Guerra Sucia' se inspira en el extraordinario caso real de una unidad secreta creada durante la Segunda Guerra Mundial por petición de Winston Churchill, centrándose en su participación en la llamada Operación Postmaster y ofreciendo una versión extremadamente libre de lo que sucedió en la vida real.

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