"Me traicioné a mí misma y a mi gente": En 2018, Viola Davis reconoció abiertamente que se arrepiente de protagonizar una de sus películas más famosas

Cuatro nominaciones a los Oscars, cinco a los Globos de Oro, dos estatuillas a la mejor actriz secundaria, 221 millones de dólares recaudados en todo el mundo... con esta carta de presentación —que podría ser mucho más extensa su repasamos toda la temporada de premios de su año—, es complicado creer que un miembro del reparto de 'Criadas y señoras' pudiese llegar a arrepentirse de haber participado en ella. Viola Davis, por suerte o por desgracia, opina lo contrario.

El arrepentimiento de Davis

Durante una entrevista con The New York Times, la intérprete aseguró no estar en absoluto conforme con haberse involucrado en el largometraje dirigido por Tate Taylor, basado en la novela 'The Help' de Kathryn Stockett y que cuenta la historia de una joven sureña que, durante el auge del movimiento por los derechos civiles de principios de los 60, decide escribir un libro bajo la perspectiva de las empleadas domésticas que trabajan para las familias blancas.

No obstante, lo que debería haber sido un retrato del racismo que sufrían estas trabajadoras, terminó siendo calificado por muchos como una historia de "salvador blanco" que, en última instancia, generó un rechazo en Davis que expresó públicamente siete años después del estreno de la película. Así lo manifestó por aquél entonces, aclarando, eso sí, que la experiencia durante el rodaje fue fantástica.

¿He interpretado papeles de los que me he arrepentido? Sí, y Criadas y señoras está en esa lista. No en términos de la experiencia o de las personas involucradas, porque todas fueron fantásticas. Las amistades que construí allí son las que me llevaré para el resto de la vida. Tuve una excelente experiencia con esas otras actrices, que son seres humanos extraordinarios. No podría pedir un colaborador mejor que Tate Taylor.

Sentí que, a fin de cuentas, las voces de las empleadas no fueron escuchadas. Yo conozco a Aibileen. Conozco a Minny. Ellas son mi abuela. Son mi madre. Y yo sé que si haces una película cuya premisa principal es "quiero saber cómo es la sensación de trabajar para personas blancas y criar a sus hijos en 1963", yo quiero saber lo que ellas piensan de verdad sobre eso. Nunca lo escuché durante la película.

Hablando con Vanity Fair un par de años más tarde, Davis matizó que 'Criadas y señoras' estuvo, bajo su punto de vista, "creada bajo el filtro y la cloaca del racismo sistémico", afirmando que la cinta "se centró en la idea de lo que significa ser negro" pero —y aquí está el gran problema subyacente— teniendo como objetivo al público blanco. "No hay nadie que no se divierta con Criadas y señoras", sentenció, "pero hay una parte de mí que siente que me traicioné a mí misma y a mi pueblo, porque estuve en una película que no estaba lista para contar toda la verdad".

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