La mítica frase de Leonardo DiCaprio en 'Titanic' que fue improvisada por James Cameron y no le hizo ninguna gracia

'Titanic' no sería lo mismo sin Leonardo DiCaprio. La apasionante y trágica historia de amor dirigida por James Cameron nos descubrió a un jovencísimo DiCaprio en el papel de Jack, cuya icónica frase no solo fue improvisada sino que no le entusiasmó demasiado.

El rey del mundo

Son muchas las escenas que nos vienen a la mente si pensamos en 'Titanic' y una de las más icónicas es ese momento en el que el personaje de Jack está en la proa del barco y grita aquello de: "¡Soy el rey del mundo!".

En cuanto a esta memorable frase, que incluso el director citó cuando le dieron el Óscar en 1998, Cameron comentó en una entrevista que no estaba en el guión original de 'Titanic':

Se inventó en el acto. Yo estaba en una canasta de grúa y estábamos perdiendo luz. Intentamos esto y lo otro, probé esta línea de diálogo y aquella y no habíamos llegado a nada. Finalmente dije: "Vale, lo tengo. Di: Soy el rey del mundo, y tan solo abre los brazos, vive el momento, disfrútalo y celébralo". Y él me contestó: "¿Qué?".

Al parecer, cuando Cameron le comunicó su decisión sobre la línea de diálogo improvisada por el walkie-talkie, la idea no entusiasmó para nada a DiCaprio. El director tuvo que insisitirle mucho, enfatizando que, al decirla, "tenía que venderla". Pese a las reticencias inciales, al final el actor consiguió dar en el clavo y el resto es historia.

Sobre las condiciones de rodaje de esta escena clave, también habló Danny Nucci (que interpretó a Fabrizio, el amigo de Jack), explicando lo poco favorable y ajetrado que fue el set para ese momento concreto:

Leo y yo íbamos en un ascensor de construcción, nos dejaban en la parte superior y luego el ascensor desaparecía para que no se viera durante la filmación. Estábamos atrapados en aquella pequeña torre con nuestros abrigos para no congelarnos. Estuvimos allí durante horas (...) Fue una de las experiencias más histéricas de mi vida. Todo lo que recuerdo es que teníamos mucha hambre y en un momento dado nos tocó mear de forma lamentable.

Actor y director estarán de vuelta en las salas muy pronto: James Cameron con el reestreno de 'Avatar' y el estreno de 'Avatar: El sentido del agua' y DiCaprio en la nueva película de Martin Scorsese 'Killers of the Flower Moon'.