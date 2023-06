"No se retiran; los héroes de acción recargan". Arnold Schwarzenegger reivindica la figura de Bruce Willis con unas emotivas palabras

Ser un héroe de acción en los años ochenta no era una tarea fácil, y el principal motivo era la feroz competencia que existía por aquél entonces y que se mantuvo durante el paso ya no sólo de los años, sino de las décadas. Como muestra, ahí están los feudos legendarios entre intérpretes de la talla de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger; quien no ha dudado en elogiar a uno de sus otrora competidores.

"Una gran, gran estrella"

Durante una entrevista con CinemaBlend, el austriaco, que acaba de estrenar la serie 'Fubar' en Netflix, no ha dudado en elogiar a su compañero en las dos primeras entregas de 'Los mercenarios' Bruce Willis; lanzando un mensaje cálido y optimista después de la triste retirada del intérprete por sus severos problemas de salud.

"Creo que él es fantástico. Siempre fue, durante años y años, una estrella enorme, enorme. Y creo que siempre será recordado como una gran, gran estrella. Y un hombre amable. Entiendo que, debido a sus circunstancias en lo que respecta a la salud, tuvo que retirarse. Pero en general, ya sabes, nunca nos retiramos realmente. Los héroes de acción recargan".

Las palabras de Schwarzenegger han llegado prácticamente a la vez que el emotivo escrito de Talula, hija de Bruce Willis, quien ha explicado el proceso de descubrimiento de la enfermedad de su padre. Lo ha hecho en un texto publicado en Vogue en el que desvela cómo interpretó de forma errónea los impedimentos comunicativos provocados por la enfermedad.

"Mi familia anunció a principios de 2022 que Bruce Willis padecía de afasia, una incapacidad mediada por el cerebro para hablar o comprender el lenguaje, y este año hemos aprendido que ese síntoma es una característica de la demencia frontotemporal, un trastorno neurológico progresivo que va deteriorando su cognición y comportamiento día a día. Pero he sabido que algo estaba mal desde hace mucho tiempo.

Todo empezó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuía a la pérdida de audición de Hollywood: "¡Habla más alto! 'Jungla de cristal' fastidió los oídos de papá". Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y, algunas veces, lo tomé como algo personal. Él había tenido dos hijos con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido el interés en mí. Aunque esto no podía estar más lejos de la verdad, mi mente adolescente se atormentaba con un cálculo erróneo: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre".

Ojalá, tal y como dice el bueno de Arnold, Bruce Willis tenga la oportunidad de recargar y volver a brillar como la estrella que siempre ha sido.

En Espinof | Las 32 mejores películas de acción de la historia