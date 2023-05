"No solo fue traumático de rodar". Richard Madden recuerda cómo se sintió durante la Boda Roja en 'Juego de tronos'

El próximo 2 de junio se cumplirán 10 años desde la icónica Boda Roja de 'Juego de tronos'. Richard Madden, protagonista absoluto de la escena, recuerda que "lloró mucho" cuando terminó de rodarla porque sintió que "estaba perdiendo a su familia".

Obviamente, a partir de aquí spoilers de 'Juego de tronos'

Bodas de sangre

Uno de los momentos más comentados y recordados de la serie de 'Juego de tronos' fue el episodio 9 de la temporada 3, 'Las lluvias de Castamere'. Asistimos a la Boda Roja, en la que Walder Frey traicionaba a Robb Stark y ordenaba su asesinato, así como el de su madre, su esposa, su hijo nonato y el resto de invitados.

Richard Madden recuerda que terminó de rodar la escena de la matanza con mucha tristeza, ya que suponía el final de su camino como Robb Stark en la serie:

Recuerdo haber llorado mucho al final de todo porque iba a separarme de la familia con la que había vivido cinco años: mi madre en la ficción, mi mujer y todo el equipo con el que pasé tanto tiempo. Así que no solo fue traumático de rodar sino también por perder a mi familia.

El actor solo estuvo en la serie durante esas tres primeras temporadas de las ocho que permaneció en antena. Además, confiesa no haber visto todavía el spin-off de 'La casa del dragón': "He estado ocupado haciendo otras cosas, pero me pondré pronto".

Con "otras cosas", Madden se refiere a 'Citadel' en Amazon Prime Video, la segunda serie más cara de la historia, producida por los hermanos Russo y con Priyanka Chopra Jonas como coprotagonista.

En Espinof | Así han sido reacciones de los actores de 'Juego de Tronos' al final de la serie de HBO: desde "es perfecto" a "no tiene sentido"