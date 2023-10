"No tuve tiempo de sudar". El actor de 'La rueda del tiempo' que perdió su papel soñado en la serie de fantasía pero acabó convirtiéndose en uno de los más queridos por los fans

Las series de televisión suelen apostar por contratos a largo plazo para garantizarse que ninguno de sus protagonistas se baje del barco antes de tiempo. Ni siquiera eso impide que haya casos como el de Henry Cavill, que en la temporada 4 de 'The Witcher' será sustituido por Liam Hemsworth, pero hay ejemplos aún más curiosos como el de Dónal Finn en 'La rueda del tiempo'.

"Me lancé"

Finn se presentó a las pruebas para dar vida a Mat Cauthon en la adaptación de la saga de Robert Jordan que preparaba Amazon Prime Video, pero el actor irlandés no fue seleccionado, ya que ese honor fue a manos de Barney Harris. Sin embargo, este último decidió dejar 'La rueda del tiempo' tras su primera temporada, sin quedar del todo claro el motivo. aunque sí se mencionó que tenía algo que ver con su salud mental.

No quedaba otro que buscar a otro actor y los creadores de 'La rueda del tiempo' se acordaron en cierto momento de la prueba que había hecho Finn, por lo que decidieron contactar con él para ver si estaba dispuesto a aceptar el reto. Finn no tardó ni un segundo en tenerlo claro, tal y como comentaba a RTE:

Me lancé. Por aquel entonces estaba en Marruecos rodando otro proyecto y luego fui de seguido a Praga a hacer la lectura de guion. Luego hice una prueba de vestuario, me cortaron el pelo y, antes de darme cuenta, ya estaba en el plató.

El propio Finn también reconoce que "Estoy muy agradecido por haber sido elegido para el papel. Fue como un torbellino: me eligieron para un papel del que no sabía mucho por razones de confidencialidad y luego me llamaron para unirme a la serie, todo sucedió muy deprisa, y estoy agradecido por ello, porque no me dio tiempo a pararme, ni a sudar, ni a pensar".

Finn no tardó mucho en descubrir que el papel era aquel que había ambicionado años antes y que él describe como "un héroe reacio", señalando también que "es adorable de forma innata. Se describe a sí mismo como un granjero, que es algo que conozco muy bien, pero también es alguien que es un poco alborotador que quiere agarrar la vida por el cuello y disfrutarla y ordeñarla".

Además, el cambio de actores fue muy bien recibido por los fans, con la mayoría de ellos prefiriendo la versión de Finn a la de Harris y calificando su trabajo como "un soplo de aire fresco" para 'La rueda del tiempo'.

