"Nunca le perdonaré". Larry David recuerda con cariño a Richard Lewis tras la muerte del cómico

Este miércoles fallecía de un ataque al corazón el actor y cómico Richard Lewis, a quien últimamente le hemos podido ver como secundario habitual de 'Larry David' (Curb Your Enthusiasm), donde ha aparecido en más de cuarenta episodios desde su debut.

Nacido en Nueva York en 1947, Lewis comenzó con esto de la comedia en los micros abiertos de la ciudad y pronto empezó a hacer sus bolos en clubs de comedia y lates como 'The Tonight Show' y diversos especiales de comedia durante los años 80.

Quizás la cumbre de su popularidad llegaría en los años 90, al coprotagonizar junto a Jamie Lee Curtis 'Cariño de papel' (Anything but you), donde encarnaría a Marty Gold. «Solía esconder sus líneas por todos lados en el plató», recordaba con cariño su compañera en la comedia.

El "hermano" de David

También en esa década participó en películas como 'Las locas, locas aventuras de Robin Hood' o 'Leaving Las Vegas'. Ya en los dosmil, empezaría a participar como la versión ficticia de sí mismo en la serie de su amigo Larry David, quien le ha dedicado un tierno (y divertido) homenaje:

«Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y la mayor parte de mi vida ha sido como un hermano para mí. Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también la más dulce. Pero hoy me ha hecho llorar y nunca le perdonaré por eso.»

