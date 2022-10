"Ojalá nunca hubiera escrito esas palabras". Fernando Tejero pide disculpas por sus agresivas respuestas en Twitter y abandona la red social

Fernando Tejero la ha liado en redes. El intérprete de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' contestó de muy malas maneras a varios comentarios que se le hicieron en redes sociales y la cosa solo fue a más. Finalmente, el actor se ha discupaldo por su "comportamiento inaceptable".

A raíz del estreno de 'Modelo 77', Fernando Tejero contestó de forma muy agresiva a varios tuits en los que se criticaba su papel en la película, utilizando expresiones como "psicópata", "frustrada", "amargada", "háztelo mirar" o "a joderse".

Al poco tiempo, el actor debió de pensárselo mejor y borró los tuits con las contestaciones, abandonando Twitter finalmente. Tras esto, Tejero declaró públicamente sus disculpas, calificando su reacción ante la situación como "inapropiada":

No me pilló en un buen momento... es verdad. Y sí, desafortunadamente, me dejé llevar por el dolor y la susceptibilidad y entré al trapo, sacando a relucir mi peor parte. Quiero pedir disculpas por ello, de todo corazón... y reconocer que al que menos le gusta esa versión de mí, es a mí mismo. Considero mi comportamiento del todo inaceptable, nada propio de mis valores, ni de lo que defiendo en la vida.

Ojalá nunca hubiera escrito esas palabras. Amo mi profesión con toda mi alma y además tengo la grandísima suerte de poder vivir de ella. En la mayoría de las ocasiones me siento muy querido y respetado por muchísima gente, por lo que me considero profundamente afortunado.

(...) Siento que a veces la gente se olvida de que debajo de los personajes públicos hay seres humanos y que ciertas palabras pueden hacer mucho daño. Para prueba, mi reacción, por la que de nuevo y para despedirme, pido perdón y decido dejar definitivamente esta red social.