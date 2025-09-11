Un personaje muy querido de Star Wars regresa por sorpresa a la saga de ciencia ficción: "Su historia aún no ha terminado"

Son varios los personajes de Star Wars que han ido regresando a la franquicia creada por George Lucas desde que Disney se hizo con ella, pero es que además todo apunta a que la cosa no va a quedarse ahí. De hecho, acaba de confirmarse que otro al que vimos por última vez en 'Star Wars Rebels' todavía no ha dicho su última palabra en una galaxia muy, muy lejana.

El personaje en cuestión es Hondo Ohnaka, un famoso pirata que ejerció a lo largo de toda la galaxia y que inicialmente pensaba únicamente en su propio beneficio. Además, llegó a capturar tanto al Conde Dooku como a Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Presentado en 'Star Wars: The Clone Wars', lo último que supimos de él es que se había cruzado con Ezra Bridger.

"Tendréis que estar atentos"

Ahora ha sido Jim Cummings, el actor que le ha prestado siempre voz, el que ha confirmado en The Direct el regreso del personaje: "Creo que tendréis que estar atentos, porque la historia Hondo aún no ha terminado". Eso sí, no ha querido concretar si el regreso tendrá lugar en 'Maul: Shadow Lord', la secuela de 'Star Wars: Clone Wars' en algún otro título de la saga.

De hecho, otra declaración del actor lleva a pensar que su vuelta podría producirse en la temporada 2 de 'Ahsoka': "Es uno de mis favoritos, porque es un pícaro adorable. Probablemente podrías confiar en él... Cuida de Ezra y de los jóvenes, como los llaman, y no hará nada que dañe a nadie. Pero no me gustaría jugar a las cartas con él".

Recordemos que Ezra Bridger hizo su debut en 'Ahsoka' interpretado por Eman Esfandi y que volveremos a verle en la temporada 2 de la serie de Disney+. Por ello, no es descabellado que también ahí veamos el debut en acción real de Hondo. Con todo, lo único seguro es que vamos a volver a ver al personaje, por lo que solamente nos queda tener un poco de paciencia para ver dónde y cuándo será.

Por cierto, Hondo hizo su última aparición en un episodio de 'Star Wars Rebels' emitido en 2018, pero Cummings ha prestado voz al personaje de nuevo en varios videojuegos, incluyendo el aún reciente 'Star Wars Outlaws'.

