Qué fue de Hiba Abouk, de enamorar en 'El príncipe' a casarse con un polémico futbolista y tomar la decisión de no trabajar

La noticia saltaba hace poco: 'El príncipe', siete años después de su final en Telecinco, saltaba a lo más alto de los tops de visionados de Netflix sin que nadie se explicará el porqué. Y con ese momento de recuerdo también llegó una pregunta al ver a la actriz que hacía de Fátima, su protagonista, a la que hace tiempo que no vemos por televisión pero esconde una vida que rivaliza en drama con la de aquella serie: ¿Qué fue de Hiba Abouk?

La princesa

Hiba Aboukhris Benslimane nació en Madrid el 30 de octubre de 1986 (o sea, que ahora tiene 36 años) y nada hacía esperar que se convirtiese en actriz. Sus padres, exiliados de Túnez, la educaron como musulmana, y ella siguió sus pasos, estudiando filología árabe y aprendiendo también inglés, italiano y francés. Vamos, que es una políglota de libro. Pero, a escondidas, estudiaba arte escénico en el colegio: "Tenía que mentir para poder ir a ensayar en el colegio", declaró a 20 Minutos explicando la relación actual con sus padres, que tras el momento de shock se volvió completamente normal.

Fue con sus compañeros de filología cuando se atrevió a subirse por primera vez a un escenario y descubrió su vocación. Hiba se independizó, siguió estudiando arte dramático y comenzó a protagonizar pequeños anuncios, sabiendo que su nombre iba a traer más problemas que papeles, a pesar de que su acento y aspecto es español: nunca se planteó cambiar de nombre, pero eso no quita que opine que "la gente tiene muchos prejuicios y es muy racista".

Su primera oportunidad vino de la mano de Antena 3 en un drama médico que duró un año y pocos recordarán: 'El síndrome de Ulises', protagonizado por Miguel Ángel Muñoz y Olivia Molina. En el capítulo apareció con hiyab, música árabe y un acento que no es el suyo. Bueno, un pasito. Triste, pero pasito al fin y al cabo. Quedaban dos años para conseguir su primer papel recurrente en una de las series más locas (y poco recordadas) que han pasado por nuestras parrillas: 'La isla de los nominados'.

De nominada a ganadora

Tras un apocalipsis nuclear, el mundo entero ha desaparecido... excepto los concursantes de un programa al estilo 'Supervivientes' que siguen nominándose entre ellos. Allí hacía de Eva Lys, Miss Simpatía 2008, junto a Raúl Cimas, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carlos Areces o Luis Zahera. La serie apenas enganchó al 5,6% del público, pero en 2010 y siendo Cuatro no se pudo considerar un fracaso.

Poco a poco las series y los proyectos fueron sucediéndose: durante el rodaje de 'El corazón del océano', donde fue Guadalupe (su primera protagonista) conoció a Hugo Silva, y empezaron una relación. La televisión española, que le gusta un chisme más que nada, vio un filón y Hiba Abouk pudo hacerse más conocida siendo una de las protagonistas de las dos primeras temporadas de 'Con el culo al aire', en Antena 3, donde interpretaba a la hija de una mujer alcohólica que no es capaz de valerse por sí misma. Pura comedia.

Entonces llegó 'El príncipe'. Y todos sabemos lo que pasó: más de cuatro millones de personas se juntaban entre 2014 y 2016 para ver sus episodios en Telecinco y, de hecho, su final juntó a un 29,2% de share, 5.213.000 espectadores. Con un éxito como este, compartido con José Coronado y Álex González, lo normal sería que su carrera explotara, ¿verdad? Pues... no exactamente.

Los domingos por el fútbol me abandonas

Abouk participó a las órdenes de Isabel Coixet en un largometraje publicitario para Gas Natural Fenosa y participó en películas sin ninguna resonancia ('Caribe: todo incluido') antes de casarse con Achraf Hakimi en 2019. El futbolista, nacido en Getafe, no solo juega en la selección de Marruecos, sino que también ha pasado por el Borussia Dortmund, Inter de Milán y, actualmente, el PSG. Pero no es esto lo que nos importa.

La actriz, afincada con el futbolista y madre primeriza en 2020, decidió tomar la decisión de no trabajar. “Fue una decisión personal no hacer más series durante un tiempo porque no me apetecía, ya lo había hecho y quería hacer otras cosas en mi vida", le comentó a Vertele. Se podía permitir tener un tiempo para ella misma, y eso hizo. Ese tiempo le aprovechó para hacer algo de cine independiente (la trilogía 'Je t'aim3'), viajar y descansar.

En 2021 sí que se metió en la temporada 3 de 'Madres. Amor y vida', de Telecinco, cuya primera temporada le convenció, pero eso no hizo que trabajara más rápido: "No entro en la vorágine de un proyecto detrás de otro. No es mi prioridad, afortunadamente", comentaba entonces. Otra serie en Francia, un corto estrenado en el Zinemaldi, su carrera iba lenta pero segura... hasta que el 26 de febrero de 2023, su marido, Hakimi, fue acusado de violación por parte de la fiscalía francesa.

El PSG le defendió, pero Abouk no tardó en poner distancias con él: no acudió a la gala The Best, borró todas las fotos en Instagram con él, cogió las maletas y vino a España hace unos días, afincándose aquí. Aún se desconoce más y no ha dado ninguna declaración al respecto (aunque los rumores dicen que ya ha empezado el proceso de separación), pero su vida ha pegado un giro de 180 grados que nadie se esperaba viendo sus fotos en redes sociales de hace no tanto tiempo. Habrá que ver lo que ocurre en el futuro ahora que ha vuelto al candelero audiovisual.

