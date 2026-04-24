"Quiero que seas capaz de hacerlo". Anne Hathaway desvela la regla no negociable que le impuso Christopher Nolan para interpretar a Catwoman

No hace falta ser un experto en la materia ni haber analizado hasta el más mínimo detalle la filmografía de Christopher Nolan: si a alguien le hacen una pregunta sobre el sello personal del cineasta, es muy probable que una de las primeras respuestas tenga que ver con su malsana obsesión por la autenticidad. Una apuesta por lo tangible que va más allá de su fijación por los sets de rodaje reales, los efectos prácticos y el fotoquímico.

Cuestión de riesgo

El gusto por el detalle y el realismo de Nolan se extiende también a sus intérpretes, y durante una entrevista con People, Anne Hathaway ha desvelado la regla no negociable que el realizador puso sobre la mesa a la hora de rodar 'El caballero oscuro: la leyenda renace': la actriz tendría que hacer sus propias escenas de riesgo sin especialistas de por medio.

Durante la conversación, Hathaway fue preguntada sobre si le molestó la atención que recibieron su cuerpo y el diseño de vestuario de Catwoman durante la promoción del largometraje. A esto, subrayó que sí, pero "Solo cuando la gente lo asocia a, ¿Cuánto peso tuviste que perder para meterte en el catsuit"?, dejando claro que Christopher Nolan tenía otras preocupaciones mayores en mente.

"Tuve una actitud a la defensiva al respecto porque [el director Christopher Nolan] se sentó conmigo específicamente y me dijo: 'No me importa si pierdes peso, pero quiero que seas capaz de hacer todas tus escenas de riesgo'. Por eso no me gustó que la forma de abordar la pregunta fuera: '¿Cuánto peso tuviste que perder?' y no: '¿Cómo de fuerte que volverte para interpretar ese papel?'.

Según la intérprete, le llevó "mucha práctica sobre una plataforma muy alta" aprender la técnica para llevar a buen puerto una de sus escenas más icónicas en 'El caballero oscuro: La leyenda renace', en la que da un salto mortal hacia atrás desde una ventana en la presentación de su personaje, después de que Selina Kyle robe las perlas de Bruce Wayne haciéndose pasar por una trabajadora del servicio de la mansión.

Si quieres volver a disfrutar de la tercera y última cinta —y, de lejos, la menos inspirada— de la saga del Caballero oscuro dirigida por Christopher Nolan, estás de enhorabuena, porque se encuentra disponible en Netflix, Prime Video, HBO Max y Movistar+. Por opciones, que no sea.

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