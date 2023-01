"Un regalo que no vi venir, pero que ha cambiado profundamente mi vida". Brendan Fraser reacciona emocionado a su nominación al Óscar

Hace unas horas se anunciaron los nominados de la 95ª edición de los Premios Óscar y, como era de esperar, Brendan Fraser fue uno de ellos gracias a su extraordinaria interpretación en 'La Ballena (The Whale)'. El actor ya dio un emotivo discurso tras ganar el Critics Choice Award y ahora ha vuelto a mostrar su agradecimiento por la candidatura a los galardones que entrega la Academia de Hollywood.

"Estoy absolutamente encantado"

Fraser también se acordó de agradecer las otras dos nominaciones conseguidas por 'La Ballena (The Whale)' en las categorías de mejor actriz secundaria y mejor maquillaje, pero, obviamente, el centro de su comunicado estuvo en lo que ha supuesto para él interpretar a Charlie:

Estoy absolutamente encantado y profundamente agradecido a la Academia por este reconocimiento y por reconocer la hermosa interpretación de Hong Chau y el increíble maquillaje de Adrien Morot. No tendría esta nominación sin Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter, A24 y el extraordinario reparto y equipo que me dieron el regalo de Charlie. Un regalo que ciertamente no vi venir, pero que ha cambiado profundamente mi vida. ¡GRACIAS!

Recordemos que 'La Ballena' es la primera nominación al Óscar de toda la carrera de Fraser, un actor que saboreó las mieles del éxito con títulos como 'George de la Jungla' o 'La momia' antes de que su carrera se hundiera por diferentes motivos. Su resurgimiento comenzó hace unos años y conseguir este premio sería el colofón perfecto para completar su regreso por la puerta grande a Hollywood.

Por cierto, Fraser tiene ya tres películas en postproducción, por lo que parece que vamos a verle bastante más de aquí en adelante. Los títulos en cuestión con 'Behind Curtain of Night', 'Brothers' y 'Killers of the Flower Moon', el esperadísimo nuevo trabajo de Martin Scorsese protagonizado por Leonardo DiCaprio.

