Rob Lowe, sobre Tom Cruise: "Es una bestia. Le pegué en serio y lo siguiente que recuerdo es despertarme inconsciente en el suelo"

Tom Cruise es uno de los actores más importantes de Hollywood, pero cuando rodó 'Rebeldes' en 1982 era un recién llegado a la industria del cine. Eso no le impidió mostrar una tremenda competitividad en el set de rodaje de la película dirigida por Francis Ford Coppola. Y el que salió peor parado por ello fue su compañero de reparto Rob Lowe.

Lowe recuerda durante su paso por The Rich Eisen Show cómo lidiaban ambos con los tiempos en los que las cámaras no estaban grabando: "Él es tan competitivo que solíamos boxear en el pasillo del hotel donde nos hospedábamos durante el rodaje de Rebeldes. Había muchísima testosterona. Éramos chicos de 18 años atrapados en un lugar de rodaje. Así que usábamos cascos y protectores bucales, pero practicábamos boxeo de verdad".

"Es lo que hacen los hombres"

Hasta ahí todo parece una simple forma de distraerse, pero hubo un día en el que la cosa se descontroló y quedó en evidencia que Cruise tenía una preparación física mucho mayor que la de Lowe: "Tom es una bestia. Le pegué en serio y lo siguiente que recuerdo es despertarme inconsciente en el suelo". Fue a por lana y salió trasquilado.

Eso sí, la estrella de '9-1-1: Lone Star' aclara que "le pegué fuerte y se le pusieron los ojos negros", pero creo que está muy claro quién salió ganando en ese inesperado encontronazo. Lowe prefiere quitarle hierro al asunto afirmando a modo de broma que "eso es lo que hacíamos, eso es lo que hacen los hombres, es como El club de la lucha".

Lo cierto es que Lowe y Cruise se hicieron inseparables desde entonces, y eso que al protagonista de la saga Misión Imposible inicialmente no le gustó nada enterarse de que iban a tener que compartir habitación durante el rodaje: "Cuando llegamos al hotel y Tom se dio cuenta de que compartía habitación conmigo, montó en cólera".

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