Scarlett Johansson lucha contra la inteligencia artificial tras verse en un anuncio promocionando una app... que ni siquiera conocía

El mundo occidental se ha unido para legislar la inteligencia artificial: la huelga de guionistas y actores tiene ahí uno de sus puntos vitales, Joe Biden afirma que se dio cuenta del peligro después de ver 'Misión Imposible: sentencia mortal - Parte 1' y desde junio tenemos la primera ley sobre IA en Europa. Esto no impide que tengamos desde carteles publicitarios hechos con Midjourney hasta propuestas de series escritas con ChatGPT (¿eh, 'Autodefensa'?)... o anuncios que tratan de suplantar a actrices.

Actrices falsas en tu zona

Si tenéis redes sociales, hace unas semanas seguramente empezasteis a ver cómo todo el mundo compartía "sus fotos del anuario" en uno de esos trends ridículos que duran un par de días. Realmente formaban parte de una app, Lisa AI, que ha utilizado la voz de Scarlett Johansson como reclamo en un tuit del 28 de octubre en el que la actriz decía claramente "¿Qué pasa, gente? Soy Scarlett y quiero que vengas conmigo. Lisa AI no está limitada solo a avatares. Puedes crear imágenes con textos e incluso tus vídeos con IA. Creo que no deberías perdértelo". ¿El problema? Efectivamente, que Johansson no ha dicho ni pío.

Al final, como para quitarse responsabilidades, el anuncio añadía "Imágenes producidas por Lisa AI. No tiene nada que ver con esta persona". Obviamente, la actriz no ha dudado ni un momento en tirar por la vía legal sabiendo que tiene todas las de ganar: "No nos tomamos estas cosas a la ligera. Como solemos hacer en estas circunstancias, nos enfrentaremos con todas las posibilidades legales que tenemos", ha dicho su abogado.

No es la primera vez que en estos primeros pasos de la IA en Hollywood los actores han salido perjudicados. Tom Hanks dijo en Instagram "¡Cuidado! No tengo nada que ver con esto" cuando el anuncio de un plan dental decidió escogerle, sin consulta previa, como su cara visible en un vídeo promocional. Queda poco para que la huelga de actores termine y quede mucho más claro qué se puede hacer -y, especialmente, qué no- con la IA en Hollywood antes de transformar nuestro mundo en 'Her'.

En Espinof: