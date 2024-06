"Soy consciente de la diferencia de edad". Gaten Matarazzo cuenta el peor encuentro que jamás ha tenido con una fan de 'Stranger Things' enamorada de él

Gaten Matarazzo empezó en 'Stranger things' a los 14 años después de haber pasado por el teatro (fue, por ejemplo, Gavroche en el mejor musical jamás realizado, 'Los Miserables'). Ahora tiene 22 años y aún le queda por estrenar la última temporada de la serie de Netflix, Ha sido todo un viaje en el que ha crecido y ha evolucionado como actor... pero aún tiene que demostrar si será algo más que el eterno Dustin.

La cosa más extraña

El actor ha contado ahora al podcast Inside of you que su camino al estrellato no ha sido fácil y, desde luego, ha sido mucho menos divertido de lo que parece. Sobre todo porque ha habido encuentros con fans "un poco incómodos". Bueno, especialmente cuenta uno... y no podemos quitarle la razón.

Tuve uno hace muy poco -y no es muy divertido, pero las reacciones alrededor sí lo fueron- en el que una mujer de más de 40 años me dijo directamente "He estado enamorada de ti desde que tenías 13". Y yo me quedé en plan "Esto es perturbador". Estaba seguro de que se refería a "Oh, este niño es muy guapete". Pero entonces redobló.

Y es que, aparentemente, la mujer le dijo "Soy consciente de la diferencia de edad", a lo que su hija le tuvo que responder "Mamá, ¿pero qué cojones dices?". "Lo juro por dios", culmina Matarazzo, que antes del fin de 'Stranger things' ya ha vuelto al teatro, en la nueva producción del musical 'Querido Evan Hansen'. Vamos, que lo de cantar 'La historia interminable' en pantalla no le dio ninguna vergüenza. No tanta como las madres fans, por lo menos.

