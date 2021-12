Sylvester Stallone ya tiene su serie: será la estrella de 'Kansas City', lo nuevo de Taylor Sheridan

Sylvester Stallone lleva medio siglo siendo una leyenda viva. 'Rocky', 'Rambo' o 'Cobra' son solo algunos de los roles más recordados de una estrella que, además, es un notable director. Ahora el astro salta a la pequeña pantalla con 'Kansas City' de la mano del siempre interesante Taylor Sheridan, creador de 'Yellowstone' y director de 'Wind River'.

El rey de la televisión

La serie, titulada 'Kansas City', pone a Sylvester Stallone en el papel de un mafioso italiano de Nueva York, que por razones que aún no conocemos debe trasladarse a Missouri. El viejo jefe del crimen deberá reconstruir su imperio en una nueva ciudad con algunos personajes poco propicios para hacerlo.

Suena a un papel a la medida de Stallone, que tendrá una fabulosa oportunidad para demostrar su enorme talento interpretativo. También es más que probable se vea rodead por un competente reparto, lo que debería hacer las cosas aún más interesantes. Sorprende que el creador de 'Rocky' no haya tenido más oportunidades como esta, o que haya tardado tanto en tener su propia serie.

La serie será la primera para Stallone después de haber aparecido en varios episodios de series clásicas como 'Historia policial' o 'Kojak' en los años 70 y, más recientemente, en series como 'This Is Us'. 'Kansas City' está en manos de Taylor Sheridan y Terence Winter para Paramount +.