"Tengo otras cosas que hacer". Michael Keaton confiesa que nunca ha terminado de ver una sola película de Marvel o DC

Michael Keaton ha comentado que no tiene tiempo para ver películas de superhéroes, a pesar de haberse preparado para interpretar a dos personajes legendarios en las películas de Marvel y DC a lo largo de los años. Interpretó a Bruce Wayne/Batman en 'Batman' de 1989 y 'Batman Vuelve' de 1992, e interpretó a Adrian Toomes, el buitre en 'Spider-Man: Homecoming' (2019), lo que lo convierte en uno de los actores exclusivos que aparecen tanto en el Universo DC y Universo Cinematográfico de Marvel.

Con el actor retomando su papel como el cruzado con capa en la próxima entrega de DC, 'The Flash', junto a Ben Affleck, Keaton dijo a Variety en una entrevista reciente que no es un seguidor de las películas:

“Sé que la gente no se lo cree, pero nunca he visto una versión completa de ninguna de esas películas, ninguna película de Marvel, ninguna otra. Y no digo que no las veo porque soy un intelectual, ¡créeme! No es eso. Es solo que veo muy pocas cosas. Empiezo a ver algo y creo que es genial y veo tres episodios, ¡pero tengo otras cosas que hacer!”.