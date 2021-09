Antes que Tom Cruise, existió Jean-Paul Belmondo: así eran las alucinantes escenas de acción de un seductor fuera de serie

Ayer tuvimos que dar la triste noticia de que Jean-Paul Belmondo, uno de los rostros más icónicos del cine europeo, falleció a los 88 años de edad dejando tras de sí una filmografía para el recuerdo construida, en parte, junto algunos de los grandes nombres del cine francés como Resnais, Truffaut, Chabrol, Melville o Godard.

Pero más allá de su rol determinante en la Nouvelle Vague, el boxeador amateur reconvertido en actor destacó en su faceta de héroe de acción. Además de derrochar unos niveles de carisma envidiables en este tipo de papeles, Belmondo logró encandilar a medio mundo rodando sus propias escenas de riesgo; algo que impulsó que hasta el mismísimo Jackie Chan le reconociese como uno de sus grandes referentes junto a Buster Keaton.

Por supuesto, las redes sociales ya están haciendo su magia, y se están llenando de homenajes al parisino que recopilan algunos de sus stunts más célebres, como este montaje de menos de un minuto en el que queda claro que eso de jugarse el tipo siendo una estrella no lo inventó, ni por asomo, Tom Cruise.

Tampoco debemos perder de vista a este extracto de 'El furor de la codicia', en el que Belmondo, después de caer rodando por una ladera de vértigo, se incorpora para colocarse el pelo rodeado de escombros y con una chulería innata. Puro genio.

STOP WHAT YOU'RE DOING AND WATCH THIS. Jean-Paul Belmondo did this incredibly hazardous stunt himself, which is both fucking amazing and fucking terrifying at the same time.



"Le Casse" (1971) dir. Henri Verneuil



