Viola Davis hace historia en los Grammy: la actriz de 'La mujer rey' entra en la élite de los EGOT al ganar un premio al mejor audiolibro

Viola Davis ha alcanzado el exclusivo estatus de EGOT, entrando en la élite después de ganar un premio Grammy por el audiolibro de sus memorias 'Finding Me'. Se ha convertido en la decimoctava persona ganar un premio Emmy, Grammy, Oscar y Tony, uniéndose a actores y cineastas como Rita Moreno, Alan Menken, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Mike Nichols, Mel Brooks, Jennifer Hudson y Whoopi Goldberg.

Solo 18 personas en el mundo lo han logrado

Las memorias de Davis llevan a los lectores a través de su ilustre carrera, a través de momentos decisivos, como cuando fue elegida por primera vez para 'Cómo defender a un asesino' (How to Get Away With Murder) de ABC, la serie que la catapultó a otro nivel de fama. Davis también detalla el racismo y los incidentes que experimentó al crecer en Rhode Island y en Hollywood.

Davis tiene dos premios Tony por 'King Hedley II' y la reposición en Broadway de 'Fences', un Primetime Emmy por 'Cómo defender a un asesino' y un Oscar por la película de 2016 'Fences'. Su victoria en la Emmy la convirtió en la primera actriz de color en ganar el premio a actriz principal en un drama. También hizo historia al convertirse en la primera artista negra en la 'triple corona' al ganar los premios Oscar, Emmy y Tony de actuación en competencia.

Como anunció James Gunn la semana pasada, Davis protagonizará la serie de HBO Max 'Waller' como la superintendente amoral del universo DC, Amanda Waller su papel en las dos películas de 'Suicide Squad' de 2016. Su productora, JuVee Productions, firmó recientemente un acuerdo de primera vista con Entertainment One. La empresa desarrolla y produce contenido independiente de cine, televisión, teatro, realidad virtual y digital en todos los espacios de entretenimiento narrativo.