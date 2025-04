El futuro de la mejor serie de ciencia ficción de 2024 sigue en el aire. 7 meses después, Prime Video aún no sabe qué hacer con 'En Fin'

Una cosa que he notado en el caso de las plataformas es que muchas veces nunca llegan a anunciar oficialmente que una serie ha sido cancelada. Simplemente la dejan morir sin que haya ninguna noticia sobre su futuro hasta que todos asumimos que nunca tendremos nuevos episodios. Espero que esa no sea la estrategia que esté usando Prime Video con 'En Fin', mi serie de ciencia ficción favorita del año pasado -sí, claro que la sitúo por encima de 'Fallout'-.

Lo cierto es que han pasado ya 7 meses desde su estreno el 13 de septiembre de 2024 y todavía no sabemos sobre su futuro -o sobre la falta del mismo-. Recuerdo que sus creadores David Sainz y Enrique Lojo dieron a entender que podría haber una segunda temporada y el final de la primera dejaba la puerta abierta a ello, pero el silencio al respecto ha sido absoluto desde entonces.

¿Cancelada?

Es verdad que 'En fin' no fue un pelotazo para Prime Video como sí lo fue 'Cómo cazar a un monstruo', lanzada apenas unos días antes, pero espero que eso no sea una excusa para dejarla morir de mala manera. Todavía recuerdo que eso fue justamente lo que sucedió en el caso de 'El Cid', cuya segunda temporada fue bastante mejor que la primera. Dio igual, porque tras su estreno pasó a ser una serie como si nunca hubiese existido.

Ahí sí que tengo claro que 'En fin' no era una serie para todos los gustos, ya que su visión de un apocalipsis frustrado en el último momento era bastante peculiar, sobre todo en lo referente al uso del humor. Yo aún recuerdo lo tronchante que estaba Javier Botet en el primer episodio, lo hilarante que era el segundo capítulo con una inspiradísima Malena Alterio o esa idea genial que eran los amigos del apocalipsis.

Obviamente, si sus responsables creen que no hay realmente nada más que rascar o simplemente Amazon no considera oportuno seguir adelante con ella, no hay nada que hacer. Pero espero que al menos lo dejen claro en lugar de optar por intentar que hasta nos olvidemos de su existencia. Que tampoco me vale la posibilidad de empezar a venderla de repente como una miniserie, que también recuerdo.

