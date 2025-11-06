Hoy en Prime Video, una maravilla del cine adolescente y romántico que sigue deslumbrando con su sensibilidad

El cine británico es uno de los más ricos en material de exploración social y política de sus ciudadanos más desprotegidos. Cada generación va entregando nuevos cineastas queriendo explorar problemas de distinta índole afectando a las clases obreras precarizadas, y como las limitaciones de su entorno acaban poniendo barreras a su manera de existir.

Los noventa fueron una época interesante de elaborar esta clase de historias con una escala pequeña, aunque sostenida por una financiación pública bien orientada a desarrollar nuevas voces y expresiones culturales. De ahí surgieron cineastas de referencia y algunas obras de culto como ‘Beautiful Thing’.

Lo bello en las calles

Dirigida por Hettie MacDonald en el que fue su debut como cineasta, con un reparto desconocido entonces, la película es una de las grandes referentes del cine de temática LGTBIQ+, además de espléndida en los géneros del romance y el crecimiento adolescente. Una maravilla que se puede rescatar en streaming a través de Amazon Prime Video (también en Filmin).

Jamie es un joven adolescente del barrio de Thamesmead que falta a menudo a clase, vive solo con su madre y está empezando a descubrir su atracción por los hombres. Lo hace en un entorno tan variopinto como muy controlado, especialmente hostil para su amigo y vecino Ste que también se está descubriendo a sí mismo mientras su padre y su hermano le machacan de diferentes formas.

Financiada originalmente por la cadena pública Channel Four con el objetivo de ser un estreno televisivo, la historia se forja parcialmente a partir de las vivencias del dramaturgo Jonathan Harvey, que escribe la película tras ser convencido de que tenía más alcance como obra cinematográfica. Fue tal el convencimiento en la misma que la propia cadena tomó la decisión de darle una distribución cinematográfica con cierto alcance.

‘Beautiful Thing’: encontrando la identidad

Es una muestra del fabuloso material de partida, que entra en las tribulaciones con la sexualidad de una pareja de jóvenes en descubrimiento de sí mismos, aunque constreñidos por un entorno tóxico. La homofobia a su alrededor así como la masculinidad recalcitrante son escollos, aunque no enteramente obstáculos para unos personajes que avanzan lenta pero progresivamente hacia su identidad.

Todo ello plasmando debidamente el ambiente de barrio obrero, el modo en el que todos se conocen y conocen lo que pasa en sus vidas sin que se cuente. Hay una sensación de vida flotando en el ambiente que va haciendo que se imponga un necesario toque optimista en la historia, bien manejado por una MacDonald que lleva al cine con éxito sus artes de directora teatral, dejando grandes interpretaciones y equilibrio del tono.

