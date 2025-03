Es una de las mejores películas de A24, dura 94 minutos y está en Prime Video: la muerte del sueño americano en una sensacional "road movie" postadolescente

La nueva amenaza de un colapso financiero es otra crisis global más a sumar para la generación actual, que nunca termina de ver cumplidas las promesas de prosperidad que supuestamente venían del esfuerzo y del trabajo duro. Una mentalidad muy liberal que han abrazado hasta el extremo sociedades como la americana, con el que han edificado el concepto del "sueño" tan propio del que no se desprenden ni con las sucesivas muestras de fracturas estructurales.

No cabe duda, eso sí, de que la caída de 2008 fue un punto de inflexión que se plasmó en su cultura, especialmente en el cine que plasmó esa crisis económica de diferentes formas. El cine independiente fue un buen caldo de cultivo para explorar esa temática, con una de las mejores tocándolo de manera sutil pero evidente en una road movie que mezcla el hedonismo juvenil con el thriller criminal. Hablo claro de 'Spring Breakers', que podemos ver en el catálogo de Prime Video.

El sueño adolescente se vuelve historia de terror

Presentada originalmente en el festival de Venecia de 2012, pero estrenada posteriormente a mediados de marzo de 2013 tanto en Estados Unidos como en países como España, la obra de mayor culto de Harmony Korine revolucionó a las audiencias allí donde fue exhibida.

La película sigue a un grupo de jóvenes estudiantes que quieren sumarse a las fiestas de primavera en Florida, donde van todos los universitarios a perseguir el maná en forma de fiesta desenfrenada y húmeda (dejamos al lector imaginar a qué humedad se hace referencia). Selena Gomez, Vanessa Hudgens y hasta la esposa de Korine interpretan a este desesperado grupo que toma la decisión de realizar un atraco con el que conseguir el dinero con el que darse la fiesta padre.

Una vez llegan no tardaran en meterse en problemas, teniendo que ser auxiliadas por un inquietante pero magnético traficante de armas y de drogas al que da vida James Franco (probablemente más en su sitio que nunca). Todo esto conforma el esqueleto de una película criminal que es el caballo de Troya con el que el director nos embauca para luego meternos en una película completamente sensorial.

'Spring Breakers': aprovechando para volar libre

La preciosa fotografía de Benoît Debie sostiene una explosión de luces de neón y de confusas sensaciones que Korine explota desde los parámetros del cine independiente. Podría haber optado por un enfoque más convencional y más trepidante que cautivase al espectador medio, pero las ataduras de ese tipo nunca han sido de ese estilo. Por suerte, tener estudios como A24 y Annapurna apoyando la libertad creativa da las alas necesarias para que su creación pueda volar.

Es por ello que 'Spring Breakers' se convierte en una película sensacional. No sólo por cómo desmonta algo tan americano como las descontroladas vacaciones universitarias para señalar problemas más profundos de Estados Unidos como sociedad, sino por cómo emplea lo abstracto para meternos en esa vorágine existencial y emocional que viven estos personajes. Es capaz de expresar sin enunciar el forzado despertar para un grupo de jóvenes que sólo querían la fiesta de su vida y acabaron en una pesadilla. El reverso tenebroso del "A teenage dream's so hard to beat" que cantaban The Undertones en 1978.

