La película del oeste que está arrasando en Amazon Prime Video. El western con un actor ganador de dos Óscar que fracasó con estrépito en cines y ahora ha conquistado al público

Vivimos una época en la que ser un enorme fracaso en cines para nada garantiza que esa película vaya a acabar en el olvido. De hecho, no son pocos los títulos que se estrellan durante su paso por salas que luego funcionan muy bien en plataformas de streaming. El nuevo ejemplo de ello lo tenemos con 'El cazador de recompensas', un western que prácticamente nadie fue a ver en cines y ahora está arrasando en Amazon Prime Video.

Dirigida por el mítico Walter Hill, 'El cazador de recompensas cuenta con un atractivo reparto encabezado por el doble ganador del Óscar Christoph Waltz ('Malditos bastardos'), Willem Dafoe y Rachel Brosnahan ('La maravillosa Sra. Maisel'). Ni siquiera eso fue suficiente para convencer al público de pagar una entrada, pues en España ni siquiera llegó a los 1.000 espectadores. Una cifra paupérrima, pero al menos es cierto que en nuestro país se estrenó en pantalla grande, algo que no sucedió en muchos otros mercados.

Cómo es 'El cazador de recompensas'

Por si no estáis familiarizados con 'El cazador de recompensas', su historia gira alrededor de un hombre que contrata a un legendario cazarrecompensas para traer de vuelta a su mujer, la cual parece que ha sido secuestrado por un soldado desertor. Por si la misión no fuera ya difícil de por sí, el cazarrecompensas también tendrá que enfrentarse a la amenaza de un pistolero que ayudó a que acabase entre rejas y que ha salido de prisión...

'El cazador de recompensas' llegó al catálogo de Prime Video el pasado 17 de octubre y ha ido ganando popularidad con el paso de los días. De hecho, actualmente ocupa la segunda posición, a la cual accedió por primera vez el pasado sábado. De no haber sido por el estreno de 'Canary Black', la película de acción protagonizada por Kate Beckinsale, lo más seguro es que ya estaría en lo más alto.

Reconozco que todavía no he echado un ojo a 'El cazador de recompensas', ya que mi compañero Randy Meeks no quedó muy satisfecho con ella y eso me echó para atrás. Por ejemplo, en su crítica señalaba que "tristemente, al final no es ni entretenida, ni ingeniosa, ni va más allá de una trama estereotipada, unos personajes tan solo abocetados y unos diálogos que corren el peligro de caer en la vergüenza ajena". Muchas ganas no daban de verla.

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2024