Es una de las películas de terror más divertidas de los últimos años: llega a Amazon Prime Video una festiva mezcla de risas y muerte

El nombre de Christopher Landon puede que no le suene a muchos, pero quizá os interesa saber más sobre él si os digo que fue el director tanto de 'Feliz día de tu muerte' como de su secuela. Tras hacérnoslo pasar en grande con los mortales viajes en el tiempo, Landon regresó con 'Este cuerpo me sienta de muerte', una de las películas de terror más divertidas de los últimos años que acaba de llegar al catálogo de Amazon Prime Video en España.

'Este cuerpo me sienta de muerte' es un slasher inusual, ya que lo cómico tiene una fuerte presencia, y no solamente porque su base argumental nos retrotrae a títulos como 'Ponte en mi lugar' o 'Este cuerpo no es el mío' -aunque son muchos más los que han jugado con este premisa-. Básicamente, un temible asesino está a punto de acabar con una nueva víctima cuando un suceso inesperado lleva a que se intercambien sus cuerpos.

Ese argumento se prestaba perfectamente a un enfoque más dramático, con la víctima luchando contra el reloj por recuperar su cuerpo y por evitar que acaben con él al pensar que se trata del asesino en cuestión, pero Landon, que también escribe el guion en colaboración con Michael T. Kennedy, opta aquí por un enfoque más ligero que permite a Vince Vaughn ofrecer una interpretación hilarante y arrancar más de una carcajada al espectador que esté dispuesto a dejarse llevar.

Porque es cierto que 'Este cuerpo me sienta de muerte' no exprime a fondo lo que propone y que llega un punto en el que quizá da vueltas de más sobre sí misma, pero siempre manteniendo un ritmo envidiable y un sentido del entretenimiento que para sí quisieron títulos mucho más reputados. A todo eso hay que añadir una buena dosis de violencia y gore, pero sin que eso se convierte nunca en el reclamo estrella de la función.

De hecho, lo que quizá distingue a 'Este cuerpo me sienta de muerte' de sus dos anteriores trabajos es que se trata de una película más equilibrada. Eso no quiere decir mejor, pero sí que aquellos que busquen el desmadre por encima de todo quizá echen en falta que se lance más al vacío. Por mi parte, me lo paso pipa con ella y no dudo que volveré a verla en más de una ocasión.

