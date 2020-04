Adiós a Gene Deitch: el ganador del Oscar y animador de 'Tom y Jerry' o 'Popeye', muere a los 95 años

Ilustrador, animador y director estadounidense, además de ganador del Oscar por el cortometraje 'Munro' en 1960,​ es recordado por su trabajo en las series de 'Popeye el marino' y 'Tom y Jerry'. Gene Deitch ha fallecido a los 95 años.

Un siglo de oro

Nacido en Chicago, en 1924, vio como su familia se mudaba a California cinco años más tarde, donde Deitch iniciaría sus estudios y acabaría graduándose en 1942. Con sus estudios terminados comenzó a trabajar dibujando planos de aviones para North American Aviation. Poco duró la alegría, porque fue reclutado por el ejército un año más tarde, aunque pronto sería dado de baja con honores tras contraer neumonía al año siguiente.​

Colaborador de The Record Changer, una revista donde se encargaba de las portadas y las ilustraciones,​ se encargó también de la producción de cortos animados para estudios como Columbia, MGM o Paramount Pictures. Su cortometraje animado 'Munro' fue premiado con el Oscar en 1960, y también fue nominado otras dos veces por 'Here's Nudnik' and 'How to Avoid Friendship'.

Antes de los premios y el reconocimiento había creado la serie 'Tom Terrific', que formaba parte del 'Captain Kangaroo Show'. Trabajando tras el telón de acero dirigió 13 episodios de 'Tom y Jerry' y varios más de la serie 'Popeye el marino'.

Además, Gene Deitch capturó la vida en la Checoslovaquia comunista y más tarde en la República Checa posterior a la La Revolución de Terciopelo de 1989 en sus memorias 'For the Love of Prague'. En 2004 recibió el Premio Winsor McCay por su contribución de por vida a la animación. Descanse en paz.