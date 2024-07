Las emociones descartadas de 'Del Revés 2' y sus diseños. De una alternativa de Vergüenza a Culpa o Asombro

Al igual que sucedió con la película original, la decisión de qué emociones introducir y cuáles dejar a un lado para el desarrollo de 'Del revés 2' fue un punto de debate para el equipo de Pixar. Una nueva etapa en la vida de Riley pedía nuevas y más complejas emociones. Pero algunas se pasaban de complejas.

Otras en cambio llevaban la película a un lugar más oscuro que se salía del tono familiar. Las emociones que se descartaron atendían a diferentes razones, pero en general se debía a motivos narrativos. En una película tienes un número finito de personajes que puedes introducir, y mantener la claridad narrativa es algo que siempre ha sido importante para Pixar. Estos son los diseños de las principales descartadas que han dado a conocer.

Vergüenza ("Shame")

Aquí hay una pequeña aclaración necesaria de traducción. Aunque en la secuela hemos tenido un personaje llamado Vergüenza en su versión de una tímida figura corpulenta, este se llama en inglés "Embarrasment". Pero originalmente se barajó un diseño femenino algo más tétrico. Su personalidad ("Shame", en inglés) no tenía tanto que ver con la timidez sino con un sentimiento más existencial de no sentirse suficiente, algo que pensaban que se solapaba con Ansiedad en la secuela.

Culpa

Se trataba de otra de las propuestas que encajaba perfectamente, pero complicaban demasiado la historia, que se habría sentido demasiado abultada y habría cargado con otro tipo de temas. Su diseño no estaba del todo claro y su cuerpo variaba bastante en distintas iteraciones, pero había un par de elementos que se repetían mucho: su piel sudorosa y una gran mochila.

Celos

Estuvo a punto de entrar en la película pero en última instancia les resultó demasiado similar a Envidia, el personaje que ya está en la película. Consideraron hacerlos gemelos pero descartaron la idea por la necesidad de introducir un personaje de más que quizás tampoco aportaba algo muy diferencial.

Schadenfreude

Quizás la más rocambolesca emoción habría sido este señor aleman con un marcado acento, que habría representado la alegría a expensas de otros. Podría haberse llamado Satisfacción y tenían incluso tests de animación grabados con él, pero por ingenioso que les pareciera no sentían que ofreciese nada nuevo que no pudiesen conseguir con personajes como Envidia o Ansiedad, por lo que acabó no pasando el corte

Asombro

Diseñado bien como un niño inocente y bonachón o como un surfero con buen rollo (este último inspirado en Keanu Reeves de joven), Asombro estaba ahí para dar vida a los sentimientos de maravilla que experimentase Riley. Su personalidad bobalicona e impresionable habría dado para dinámicas divertidas, pero acabaron sintiendo que les sobraba.

Esperanza

Se barajó para la película original, pero se descartó al sentir que se solapaba demasiado con Alegría. Al final acabaron fundiendo sus personalidades en el personaje de Alegría. Pero como curiosidad que afecta a la secuela, su característico color naranja fue el que se acabó utilizando para Ansiedad.

Sospecha

Otra emoción que habría sido potencialmente muy divertida era este personaje, que añadía un toque detectivesco al elenco con su sombrero y gabardina. Aunque aportaba un elemento diferencial que no se solapaba con ninguno de los otros personajes, lo acabaron eliminando simplemente por tener demasiados elementos ya en juego.

Imágenes: Pixar

