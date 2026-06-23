El final original de 'Toy Story 5' iba a dejarnos destrozados y llorando a mares, pero Pixar tuvo piedad de nosotros y se quedó en una escena eliminada

Aunque nos hemos acostumbrado a que Pixar intente hacernos llorar y muchos ya entramos a ver sus películas con los kleenex en la mano y pensando "A ver con qué me da un puñetazo en el estómago esta vez", lo cierto es que esta tendencia no empezó hasta su tercera película, 'Toy Story 2'. Más concretamente, cuando Jessie abordaba por primera vez en la saga la idea de quedarse olvidada por su dueña en la fabulosa canción 'Cuando me quería'. Ahora, 27 años después, estuvimos muy cerca de tener una conclusión definitiva a esa trama y recibirla, como no podría ser de otra manera, con un par de buenos lagrimones.

Ojo: Obviamente hay spoilers de 'Toy Story 5'. Sigue bajo tu propia responsabilidad.

Triste y olvidada, soportaba mi dolor

Hay al menos un momento en 'Toy Story 5' donde me vi obligado a bajar mis defensas al mínimo: cuando nuestra vaquera protagonista descubre que Emily, tantos años después de dejar a su juguete en la estacada, llamó a su hija Jessie en su honor, dándole así un nuevo motivo para seguir adelante. Esta escena, junto con los flashbacks a la relación entre ambas, lanzan un uppercut directo a la nostalgia que podría haber sido mucho peor.

Como leemos en ScreenRant, proveniente del libro de arte de 'Toy Story 5', en el final original de la película íbamos a ver un reencuentro de lo más inesperado: Emily y Jessie, juntas una vez más. McKenna Harris, su co-directora y guionista, lo explica así: "Emily era ahora una abuela y le presentaba su querida muñeca de la infancia a su nieto en una secuela climática y emocional. Dibujé esto explorando este momento especial y repleto de nostalgia. Aunque la película al final se fue en una dirección diferente, siempre supimos que la conexión especial de Jessie y Emily sería clave en 'Toy Story 5'". Y acompaña con este dibujo que es imposible que no te remueva un poco por dentro.

Y antes de que te lo preguntes, sí, efectivamente, Emily tendría ahora algo más de 60 años en el canon de la franquicia, así que este reencuentro es perfectamente posible. De hecho, reconozco que durante gran parte de 'Toy Story 5' imaginé que este sería el inevitable final de Jessie. Habrá que agradecer que, al menos, no nos hayan intentado patear el corazón con una escena final que habría quedado para la historia.

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