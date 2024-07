"Seguro que 'Del revés 2' es genial, pero no estaré en ella". La razón por la que cambiaron a estos dos actores en el doblaje de la película de Pixar

Aunque en el doblaje en España se han mantenido las voces de estos dos personajes, en EE.UU. ha dado que hablar el hecho de que Mindy Kaling y Bill Hader no hayan repetido como Asco y Miedo en 'Del revés 2'. A los actores les ofrecieron de nuevo los papeles pero rechazaron los 100.000 dólares sin más explicación.

"Hace casi nueve años de la original"

El reparto de voces original de 'Del revés' volvió en su práctica totalidad a la secuela. Amy Poehler como Alegría, Phillys Smith como Tristeza y Lewis Black como Ira volvieron a encabezar el reparto de doblaje, con la llamativa ausencia de Mindy Kaling como Asco y Bill Hader como Miedo.

Si bien no matizaron sus motivos para hacerlo, se sabe que no es que decidieran sustituirlos, sino que el estudio mandó una oferta formal de 100.000 dólares a cada uno para repetir el rol en 'Del revés 2'. Ambos rechazaron la propuesta y fueron Tony Hale y Lisa Lapira quienes tomaron el relevo.

Hader no se ha pronunciado sobre su ausencia en la película, mientras que Kaling sí dijo unas palabras (aunque tampoco se ha mojado mucho, todo hay que decirlo): "Me lo pasé muy bien rodando 'Del revés' y seguro que 'Del revés 2' también es genial. Pero yo no estaré en ella".

El productor Mark Nielsen se pronunció sobre ello y, al igual que Kaling, no arrojó demasiada luz al asunto: "Hace casi nueve años de la original e intentamos reunir al casting original, pero no siempre es posible. Nos encantan Bill Hader y Mindy Kaling, siempre serán parte de la familia Pixar".

En cuanto al fichaje de Hale y Lapira, el director Kelsey Mann dijo que estuvo a la altura de sus expectativas: "Lo que me encanta de Lisa y Tony es que simplemente hacen de sí mismos. Encajan muy bien en los personajes". Los susodichos también se mostraron entusiasmados con poder participar en la cinta: "'Del revés' es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Me enorgullece ser parte de esto" posteó Hale.

