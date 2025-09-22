Es uno de los animes más desgarradores, pero Makoto Shinkai confiesa que no entendió del todo su propia película hasta que vio el remake

Terminó de saltar al estrellato internacional gracias a la preciosísima 'Your Name', pero Makoto Shinkai llevaba ya unos cuantos años rompiéndonos el alma con sus películas. Una de las más desgarradoras para sus fans es '5 centímetros por segundo', aunque casi dos décadas después de su estreno ahora el director ha admitido que nunca consiguió conectar demasiado con los personajes.

Tiempo al tiempo

'5 centímetros por segundo' ('Byōsoku Go Senchimētoru') sigue a un chico llamado Takaki Tōno, y a través de tres segmentos centrados en diferentes periodos de su vida se explora sus relaciones con las chicas a su alrededor. En 2024 se estrenó su remake en acción real, con Hokuto Matsumura y Mitzuki Takahata como protagonistas, y gracias a la nueva versión Shinkai cambio su punto de vista sobre los personajes.

Tal y como ha revelado en un evento publicitario de la película, Shinkai dice que nunca llegó a conectar del todo con los protagonistas Tataki y Akari. Y que cuando trabajó en la película original, a pesar de ser su creador no pudo entender bien sus personalidades.

"La verdad es que no sabía quiénes eran Tataki y Akari cuando hice el anime. Especialmente, no entendí nunca qué tipo de mujer era Akari", dijo Shinkai, como recogen desde AnimeHunch. "Pero [Hokuto] Matsumura, [Mitzuki] Takahata y el director [Yoshiyuki] Okuyama me enseñaron. Siento que por fin les conozco."

Shinkai también confesó que al principio no se sentía demasiado entusiasmado sobre la idea de un remake en acción real de su película. Pero al leer el guión de la nueva '5 centímetros por segundo' y ver el primer pase incluso llegó a llorar, aunque no tiene claro si por los sentimientos que recordó de la original o por cómo se había logrado expandir la historia.

"No sabía si debía verla, pero cuando lo hice me di cuenta de que estaba llorando por razones que no llegaba a entender", confesó el director. "[Cuando hice el anime] era mucho más sensible emocionalmente, casi lloraba al entrar y salir de una tienda de conveniencia, o por ver cómo se reflejaban las luces de un coche en una cabina telefónica. Me preguntaba si podría hacer una película con ese tipo de sentimientos efímeros, y así es como nació '5 centímetros por segundo".

La película en acción real de '5 centímetros por segundo' se estrena en Japón el próximo 10 de octubre, y por ahora no tiene fecha de estreno internacional. Según Shinkai, sus responsables han conseguido "tomar esas emociones inexpresables y convertirlas en algo más accesible en un trabajo realmente bello". Veremos si no tenemos que esperar demasiado para verla, aunque sea directamente en streaming.

