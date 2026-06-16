Un director de cine une fuerzas con una demonia para hacer la película definitiva. Este anime isekai ya ha arrasado en China y se puede ver completamente gratis en streaming

China viene pisando fuerte en el terreno del anime y desde hace unos años ha irrumpido a lo grande con sus propias series. Los donghua (animación china) ya están arrasando a nivel internacional y el año pasado 'Lord of Mysteries' o 'To Be Hero X' se situaron entre las series más populares de Crunchyroll.
Tenemos todo tipo de géneros, desde superhéroes hasta thrillers con viajes en el tiempo. Pero si lo nuestro son los anime isekai, China nos ha dejado una de las apuestas más curiosas del género y se puede ver completamente gratis.
¡Cámaras... y acción!
Se trata de 'Action Big Monster Movie', un anime isekai que mezcla amor por el cine con humor sobrenatural. La historia arranca con Meng Qi, un director de cine que adora las películas de monstruos, aunque por desgracia es un género cada vez más en declive. Está decidido a hacer una película que lo cambie todo, u cuando conoce a una demonia llamada Li Ya surge la oportunidad perfecta.
Así es como Meng Qi termina siendo arrastrado al mundo de los demonios, que por un lado le da el escenario perfecto para su película, pero por otro viene rodeado de desafíos mortales. Con lo que 'Action Big Monster Movie' nos deja una curiosa combinación que muestra de primera mano lo difícil que es un rodaje y por otro celebra los mejores tropos del género isekai.
'Action Big Monster Movie' se puede ver de manera gratuita en el canal de YouTube de Bilibili, aunque únicamente en chino con subtítulos en inglés (aunque oye, menos da una piedra). Además, viene de la mano de Li Haoling, director de 'To Be Hero X' y 'Link Click', con lo que es un certificado de calidad a tener en cuenta.
El anime chino consta de 12 episodios, aunque por el momento se han publicado en YouTube los primeros ocho episodios de dieciocho minutos de duración, con lo que 'Action Big Monster Movie' es perfecto para una pequeña maratón. Una curiosa apuesta fantástica que demuestra de nuevo que China se ha tomado muy en serio su papel en el campo internacional del anime.
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