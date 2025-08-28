Esta semana nos quedamos sin 'El verano en que Hikaru murió'. El anime se retrasa, pero el siguiente episodio ya tiene fecha de estreno en Netflix

Esta temporada de verano está siendo bastante potentilla, pero uno de los animes que se están llevando la palma es 'El verano en que Hikaru murió' con su thriller sobrenatural.

Semana a semana, el drama de Yoshiki y Hikaru nos tiene en vilo y se está reafirmando como uno de los mejores animes del año, con Netflix apuntándose un tanto tremendo con su fichaje. Pero la emisión de su noveno capítulo nos va a tener todavía más en vilo porque llegará más tarde de lo esperado.

Volvemos tras la pausa

La buena noticia es que el retraso en 'El verano en que Hikaru murió' no se debe a problemas de producción por parte de CygamesPictures, que por ahora parece que van a mantener un buen ritmo y calidad. Porque el capítulo 9 del anime estaba previsto para estrenarse el 30 de agosto, pero en su lugar en Japón se emitirá el programa '24 Hour Televisión / Love Saves the Earth' que se lleva celebrando de manera ininterrumpida desde 1978.

Este programa se encarga de recaudar fondos para diferentes causas benéficas celebrando conciertos o programas de humor y ya es toda una institución en Japón, así que obviamente ha tenido preferencia sobre la emisión de 'El verano en que Hikaru murió'.

Así que esta semana nos tomamos una pequeña pausa de anime pero 'El verano en que Hikaru murió' regresa el próximo 6 de septiembre y se espera que ya retome su ritmo habitual de emisión. Se espera que esta primera temporada de anime conste de un total de 12 episodios, con lo que si no hay más modificaciones la serie concluiría el próximo 27 de septiembre.

Luego nos quedará en vilo el futuro del anime. Pero teniendo en cuenta que 'El verano en que Hikaru murió' está teniendo muy buena acogida y que el manga de Mokumokuren continúa en publicación, no debería sorprendernos si para esas fechas tenemos entre manos el anuncio de que la segunda temporada está en marcha.

