Goku jamás le había visto en persona, pero le confió el destino del universo en una de las sagas más intensas de todo 'Dragon Ball Super'

A lo largo de las cuatro décadas de 'Dragon Ball' el reparto de personajes ha ido creciendo tantísimo que es complicado seguirles la pista a todos. Porque además parece que en cada saga Akira Toriyama decidía tirar de un tropo clásico del que nunca nos cansamos en la serie: el villano redimido que pasa a ser uno más del grupo (y termina siendo imprescindible).

Los aliados nunca sobran

Y es que la verdad es que Goku es un as en eso de ganarse aliados, aunque no siempre los conozca en persona. Este es un poco el caso con el Androide 17, que originalmente fue uno de los grandes antagonistas en 'Dragon Ball Z' junto con su hermana melliza pero luego ambos se pasaron "al lado de la luz".

Para 'Dragon Ball Super', Androide 17 (o C-17, como lo conocimos en su momento en España) ya vive una vida vida muy tranquila como guardabosques, pero cuando toca reportar para el Torneo del poder no se lo piensa dos veces a la hora de pelear. E incluso es el que consigue coronarse como ganador y salvar al Universo 7 de la destrucción.

Aunque hay que decir que su participación es bastante curiosa, específicamente porque Goku nunca le había conocido en persona hasta 'Dragon Ball Super'. A lo largo de la serie los dos personajes nunca coincidieron cara a cara, y cuando Goku intenta encontrarlo en el Tomo 6 del manga le cuesta un poco porque en realidad no sabe cómo es físicamente.

Aún así, se ve que la fama de Androide 17 le precede, y Goku no se lo piensa para confiarle el destino del Universo 7 en el Torneo de Poder. Y cuando Goku y Freezer unen fuerzas para eliminar a Jiren, Androide 17 es proclamado como ganador al ser el último combatiente en pie y de él depende el deseo a Super Shen Long.

Aunque técnicamente Goku sí que vio a Androide 17 en el anime en un sueño, esto es únicamente cosa de la serie de televisión y no forma parte del canon oficial de Akira Toriyama. Así que hasta que se conocieron en 'Dragon Ball Super' en realidad los dos personajes no se habían visto nunca... Aunque con el buen fondo que tiene Goku, eso no le impedía confiarle su vida y la de todo su universo.

