'Jujutsu Kaisen': el autor del manga revela cuál es su personaje favorito, y la explicación es sorprendentemente tierna

'Jujutsu Kaisen' tiene personajes para aburrir, pero lo bueno es que a pesar del reparto tan grande que hay entre hechiceros, estudiantes y maldiciones todos tienen su puntito de carisma y algo que nos termina atrayendo hacia ellos.

A ver, lógicamente algunos tienen muchísimo más tirón y no hay más que mirar las listas de personajes más populares para ver los favoritos de los fans... Y por supuesto, hasta Gege Akutami tiene sus preferidos dentro de sus "criaturas", pero la verdad es que su personaje favorito de 'Jujutsu Kaisen' es sorprendente porque la razón es un tanto inesperada.

El proceso de creación importa

A veces los personajes favoritos de cada mangaka van rotando, y es algo que se va notando dentro de la propia obra si prestamos atención. En el caso de 'Jujutsu Kaisen', Akutami admitió recientemente que su actual niño bonito es Kento Nanami, algo en lo que coincide con muchísimos de los lectores.

Nanami es uno de los mentores de Yuji Itadori y también uno de los hechiceros más poderosos. El personaje tiene una de las introducciones más impactantes en el anime por su filosofía de no trabajar un minuto más tarde de su horario, algo que se le quedó grabado de su época como oficinista. Aún así, esta no es la razón por la que Akutami le tiene cariño, si no precisamente por el proceso de creación del personaje.

"Al principio, mi favorito era Sukuna", dijo Akutami en una entrevista. "Principalmente por su aspecto gráfico, que estaba inspirado por todo lo que había ido leyendo. Pero Nanami es el primer personaje que conseguí crear yo solo y pude hacerlo evolucionar. Así que ahora mismo es mi personaje favorito".

El mangaka ha admitido que una de sus grandes inspiraciones para crear 'Jujutsu Kaisen' fue 'Neon Genesis Evangelion', y también que algunos personajes están inspirados en otros o incluso en personas reales... Como el propio Itadori, que está inspirado en el hermano mayor de Akutami. Así que es normal que si Nanami surgió de la nada le tenga un cierto aprecio especial.

En esta misma entrevista, Akutami también habló del futuro de su manga y reveló que ya tiene pensados todos los arcos de la historia, con lo que sí es posible que 'Jujutsu Kaisen' termine llegando a su final este año.