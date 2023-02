'Knights of the Zodiac' confirma su fecha de estreno: la película de 'Saint Seiya' en acción real promete un reinicio para la franquicia, aunque hay malas noticias si queremos verla ya mismo

'Saint Seiya' ha dado pie a todo tipo de spin-offs, precuelas, secuelas, series animadas, juegos... y ahora también a una película en acción real.

Hollywood lo sigue intentando con las adaptaciones de anime, y mientras llega la 'One Piece' de Netflix esta primavera se estrena en Japón 'Knights of the Zodiac', un remake a modo de película de origen centrado en Seiya.

Nuevo comienzo con regusto a peli de superhéroes

Todavía no se ha confirmado su fecha de estreno internacional, pero 'Knights of the Zodiac' ha fijado su fecha de estreno en Japón para el próximo 28 de abril. De hecho para su lanzamiento en el país se la ha renombrado como 'Saint Seiya The Beginning', porque parece que la intención es lanzar una saga al completo para ir adaptando poco a poco la trama del manga.

'Knights of the Zodiac' es una co-producción entre Toei y Sony Pictures, con Tomasz Baginski, productor ejecutivo de 'The Witcher', como director. El proyecto serviría para introducirnos a Seiya y su pasado, así como a todo el lore inicial de 'Saint Seiya'... aunque parece que ya han caído algunos cambios y personajes nuevos.

Habrá que esperar a ver qué tal ha salido el experimento, pero por ahora los primeros tráiler dan cierto regusto a película de superhéroes o acción americana. Pero todavía no se ha desvelado demasiado como para ver cómo de fieles serán al manga de Masami Kurumada, así que toca coger los tráilers con pinzas y ser pacientes.

Aún está por confirmarse el estreno internacional de 'Knights of the Zodiac', pero se espera que la película llegue a los cines durante 2023.

Mackenkyu, quien interpretará a Zoro en 'One Piece', se ha metido en la armadura de Pegaso con su primer papel protagonista en Hollywood. También tenemos a Madison Iseman como Atenea, Sean Bean com Alman Kiddo y Diego Tinoco como Ikki, y Framke Jansee, Nick Stahl, y Mark Dacascos, aunque todavía no se han confirmado sus personajes.