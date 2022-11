Tráiler de 'Knights of the Zodiac': el live action de 'Saint Seiya' de Hollywood muestra sus primeras imágenes y es imposible no acordarse de 'Dragonball Evolution'

Últimamente 'Saint Seiya' ha vuelto con cierta fuerza renovada, especialmente con la segunda temporada del nuevo anime que vuelve a contar los inicios de los Caballeros de Bronce. A pesar de que los cambios en el tono y la animación CGI no calaron muy bien entre algunos fans, pues ahí se ha mantenido la serie y parece que los nuevos capítulos ya se ha ido acercando más al material original.

Ahora bien, no es la única nueva adaptación reciente del manga de Masami Kurumada, ya que en 2023 también tendremos una película en acción real directa desde Hollywood.

¿Dame tu fuerza, Pegaso?

Ya se ha dejado ver el primer tráiler de 'Knights of the Zodiac', con un primer vistazo a Seiya, Saori y varios personajes más. Ya nos han ido adelantado parte de la historia, y aunque queda por ver a los cinco caballeros protagonistas también hemos podido cazar alguna ojeada rápida a las armaduras de oro durante las escenas de acción.

Ahora bien, hay que coger con pinzas estas primeras imágenes y esperar a ver qué nos depara la trama. Porque por desgracia Hollywood no tiene la mejor trayectoria adaptando animes a acción real y viendo el tráiler es inevitable acordarse del desastre que fue en su momento 'Dragonball Evolution'.

Ya muchos fans han empezado a criticar las imágenes comparándolas con 'X-Men', 'Vengadores' o una película genérica de superhéroes, así que era lo que intentaba conseguir el estudio el resultado ha salido bien... Pero veremos si finalmente consiguen reflejar bien el espíritu de 'Saint Seiya'.

Todavía no se ha concretado la fecha de estreno, pero 'Knights of the Zodiac' se estrenará en algún momento durante 2023. Mackenyu Arata, quien interpreta a Zoro en la serie de 'One Piece' de Netflix, será Seiya, con Madison Iseman como Atenea, Sean Bean com Alman Kiddo y Diego Tinoco como Ikki. El reparto también incluye a Framke Jansee, Nick Stahl, y Mark Dacascos.