No te pierdas la película 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' en cines: sorteamos 10 entradas dobles para sufrir con el Arco de Shibuya en pantalla grande

La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' se ha hecho de rogar pero ya queda cada vez menos para que arranque por todo lo alto. Además, tomando nota de 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' y de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', el anime pasará antes por las salas de cine con una película recopilatoria.

El próximo 14 de noviembre se estrena en España el largometraje 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', que recopilará los eventos del Arco de Shibuya y también mostrará en exclusiva un adelanto de la tercera temporada del anime de MAPPA. Y si no te lo quieres perder en cines, desde Espinof sorteamos 10 entradas dobles.

Volvemos a Shibuya

El Arco de Shibuya fue uno de los más desgarradores para los fans de 'Jujutsu Kaisen', aunque también nos dejó con algunas de las secuencias más espectaculares de todo el anime y promete lucir de miedo en pantalla grande. Aunque la mayor golosina será ver los dos primeros capítulos de la nueva temporada, que nos mete ya de lleno en el Arco de Viaje a la Extinción/Culling Game.

En Espinof sorteamos 10 entradas dobles digitales que se podrán utilizar desde el mismo día del estreno, el 14 de noviembre de 2025. Participan en esta promoción las salas de Cinesa, Ocine, MK2 PALACIO DEL HIELO, UCC y YELMO, aunque la disponibilidad de sesiones y salas depende de cada sala y siempre será mejor consultar en nuestro cine más cercano.

Para participar en el sorteo necesitáis rellenar el formulario que os dejamos más bajo con vuestro correo electrónico, nombre y apellidos. Tan solo es válido para personas residentes en España, y si resultáis agraciados desde Espinof nos pondremos en contacto con vosotros lo más pronto posible para enviaros las entradas. ¡Ojo a vuestra bandeja de entrada y también a la bandeja de spam! ¡Mucha suerte, hechiceros!

Cargando…

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | El "Trío Oscuro" de la Shonen Jump: cómo 'Jujutsu Kaisen', 'Chainsaw Man' y 'Hell's Paradise' han revolucionado el mundo del anime con grandes dosis de violencia y gore sin frenos