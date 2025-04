Si nos perdimos la película de 'Shingeki no Kyojin' en cines, ahora podemos revivir el final del anime. 'The Last Attack' ya tiene fecha de de estreno en streaming

Hace un par de meses volvimos a pasar por el final de el final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin'), aunque esta vez fue una experiencia un poco diferente con una nueva edición para cines. Con animación revisada, nuevos temas musicales, una escena inédita y el corte que el director del anime siempre había deseado.

Ahora ya, con calma

'Shingeki no Kyojin: The Last Attack' pasó por los cines de España, y tuvo tal demanda que incluso se terminaron ampliando las sesiones durante varios días más. Aunque al final la película de anime estuvo disponible de manera muy limitada y es normal que nos la perdiéramos, pero ahora ha llegado el momento de su aterrizaje en streaming.

Desde Crunchyroll han confirmado mediante una nota de prensa que 'Shingeki no Kyojin: The Last Attack' se estrenará en la plataforma de anime el próximo 1 de mayo. Y por ahora prometen que estará disponible en video bajo demanda "solo en Crunchyroll", así que de entrada no entrará a ninguna otra plataforma como Netflix o AnimeBox.

'Shingeki no Kyojin: The Last Attack' reúne los dos últimos episodios de la serie de anime, dos especiales de más de una hora cada uno con los que se puso punto y final a la historia de Eren Jaeger. Para su paso por el cine, la película llegó tanto en versión original subtitulada como con doblaje en castellano, así que podemos esperar que también llegue con varias versiones a Crunchyroll.

