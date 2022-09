Oliver y Benji juegan en Netflix: el anime 'Campeones hacia el mundial' ya tiene fecha de estreno en la plataforma

No, si lo que estabais esperando era la serie clásica por ahora no hay nada que rascar en ese frente. Lo que sí que podremos ver próximamente es 'Campeones hacia el mundial: Oliver y Benji' ('Captain Tsubasa: Road to 2002), la continuación más reciente de la franquicia sin contar el pequeño reboot que tuvimos allá por 2018.

Esta serie adapta la tercera secuela oficial de 'Captain Tsubasa' y cuenta con 52 episodios que volvían a refrescar la historia del anime original además de ponernos al día con contenido nuevo.

Preparando el campo de juego

A modo de "soft-reboot", 'Campeones hacia el mundial: Oliver y Benji' vuelve a contarnos los inicios del protagonista como jugador, incluyendo su andadura por los campeonatos juveniles y el Mundial Sub-16. Eso sí, los arcos finales de la serie sí que nos llevan de lleno a los partidos profesionales de Oliver Atom como jugador del F.C. Barcelona.

🔴 Último movimiento en el mercado de fichajes: Oliver Atom ficha por el FC Barcelona. Todos los episodios de ‘Campeones hacia el mundial - Oliver y Benji’ llegan el 15 de octubre. — Netflix España (@NetflixES) September 2, 2022

Netflix ha confirmado el fichaje desde su cuenta de Twitter, y es que a partir del próximo 15 de octubre podremos ver 'Campeones hacia el mundial: Oliver y Benji' en la plataforma de streaming.

Lo que por ahora no se ha terminado de confirmar es si todos los capítulos se estrenarán de una tacada o llegarán divididos en tandas, ni tampoco cómo está el tema de los doblajes. En su momento la serie tuvo doblaje en castellano, así que ahora toca cruzar los dedos para ver si se ha recuperado para streaming.