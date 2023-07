'One Piece' capítulo 1069 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Otra semana que empieza, y otro capítulo del anime de 'One Piece' que tenemos por delante. Este verano viene fuerte para los fans de Luffy, porque el mes que viene se estrena por fin la serie en acción real de Netflix y también estamos en medio de un momento clave del Arco del País de Wano.

Cada vez nos encontramos más cerca del desenlace de la guerra contra Kaido, y este nuevo capítulo nos promete un duelo directo entre Luffy y el Rey de las Bestias.

Luffy contra Kaido

Se han ido cerrando poco a poco todos los combates más importantes de Onigashima, y mientras Momonosuke trata de impedir que la isla caiga contra la Capital de las Flores, en la azotea del palacio se está librando la batalla decisiva.

Esta semana nos toca el capítulo 1069 del anime de 'One Piece', y como siempre podemos seguir la serie en simulcast a través de Crunchyroll. Si no queremos perdérnoslo según esté disponible en la plataforma, aquí van todos los datos relevantes:

Podemos verlo el domingo 16 de julio

En España a partir de las 11:00 am.

En México a partir de las 3:00 am.

En Colombia a partir de las 4:00 am.

En Venezuela a partir de las 5:00 am.

En Chile y Argentina a partir de las 6:00 am.

En Crunchyroll también tenemos disponibles todo el anime de 'One Piece' al completo. Y si la serie se nos queda corta, ya tenemos varias de las películas de anime también disponibles en streaming con 'One Piece Film: Gold' y 'Estampida' disponibles en Amazon Prime Video y 'One Piece Film: Red' disponible para alquilar en AnimeBox para montarnos la maratón definitiva.

