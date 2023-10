'One Piece' eliminó uno de los personajes favoritos de los fans, y es el ejemplo perfecto de por qué la serie de Netflix no debe imitar en todo al anime

A pesar de que 'One Piece' ha terminado siendo uno de los mejores remakes en acción real de anime, y aunque ha sabido mantener la esencia del manga original de Eiichiro Oda lógicamente se han tenido que hacer muchos cambios para encajar tantísima historia en tan solo ocho episodios.

Así que una de las principales decisiones que tuvieron que tomar los showrunners Steve Maeda y Matt Owens fue qué se podía cortar y qué tramas y personajes se tenían que quedar fuera.

El mejor perrito de toda la serie

La primera temporada de 'One Piece' terminó con muchos cambios, algunos más grandes que otros. Y sobre todo las tramas que más se sacrificaron fueron las del principio de la serie, sobre todo con la introducción de Buggy en Orange Town. Esta parte de la historia se comprimió mucho y por el camino se quedó Shushu, un perrillo que aunque sale muy poco en el manga y en el anime se convirtió en su momento en uno de los personajes favoritos de los fans.

Según explicó Steve Maeda a ScreenRant, en los primeros pases de guión sí que se iba a mantener la historia de Shushu en la serie de acción real en un arco junto a Zoro.

"Era un poco diferente que la historia de manga. Al final del día, terminamos separándonos de esa versión de la historia y no llegamos a rodarla. Teníamos una escena y un arco con Shushu y Zoro, y era muy diferente. Y al final, decidimos que era demasiado diferente."

Al final se terminó eliminando esta idea por completo por tiempo y por la historia principal, porque aunque a todos nos gusta ver cómo Zoro se pierde por cualquier parte no quedaba demasiado bien tenerle tan separado de Luffy y Nami en esta parte de la serie. Porque a la larga es mucho más relevante mostrar la relación de los tres personajes y su enfrentamiento con Buggy que tratar de comprimir todos los detalles y referencias del manga.

"Nos habríamos encantado tener la historia de Shushu", dijo Maeda. "Pero era más importante tener a Zoro con Luffy y Nami cuando se encuentran con Buggy, en vez de tenerle por su cuenta con una historia separada. Me encanta Shushu, y tengo tres terriers... Así que definitivamente tengo debilidad con la historia de Shushu."

Shushu era un pequeño terrier que tras la muerte de su amo se había dedicado a proteger su tienda en Orange Town, y cuando aparecen los piratas de Buggy no duda en enfrentarse a ellos para seguir defiendo el lugar. Esta trama se terminó quedando fuera, pero aún así Shushu terminó apareciendo en la serie de 'One Piece' con un pequeño cameo, para que no nos olvidemos del todo de él.

