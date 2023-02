¿Y ahora qué pasa en 'One Piece'? Eiichiro Oda pregunta a una inteligencia artificial cómo debería continuar su manga y la respuesta es sorprendetemente buena

El bloqueo creativo es una de las mayores pesadillas de cualquier creador, y no siempre es fácil salir de él (¿verdad, George R.R. Martin?). Ahora bien, con la llegada de tecnologías como las inteligencias artificiales, algunos autores pueden plantearse recurrir a ellas para conseguir un empujoncito, y hasta Eiichiro Oda ha probado suerte preguntando a una cómo continuar 'One Piece'.

Si también habéis caído en el agujero de preguntarle cosas a ChatGPT, no sois los únicos. Oda ha estado utilizando la inteligencia artificial recientemente, y en un video se le puede ver pidiéndole consejo para los siguientes arcos de su manga.

La IA no tarda demasiado en responder, y además le da una premisa bastante verosímil dentro de la historia y que quizás podría incluso llegar a hilar bien con algunas tramas que ya están abiertas dentro de 'One Piece' en este momento.

Yesterday, Oda asked #ChatGPT about the next story.🤣 "Hi, I'm the author of One Piece. I can't come up with nice next developments of OP. Would you consider a super amazing story on behalf of me?😋"

GPT: How about Shadow King appearing in front of Straw Hats and trying to kidnap pic.twitter.com/5C18UQCgxT