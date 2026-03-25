Los protagonistas de 'Your Name' se colaron en otra película de Makoto Shinkai. Su historia aún estaba por cerrarse y es muy fácil perdérselos

Estos días hemos vuelto a emocionarnos con ‘Your Name’, que ha regresado a nuestros cines para celebrar su décimo aniversario. Aunque Makoto Shinkai ya llevaba una buena década haciendo películas, la historia de Taki y Mitsuha fue la que le catapultó definitivamente a la fama internacional, y también la que encabezó su "trilogía de los desastres".

Te rondo, te rondo...

'Your Name' sigue a Taki, un chico de Tokio, y Mitsuha, una chica de un pueblecito rural, que a menudo se despiertan en el cuerpo del otro y sus destinos quedan entrelazados para siempre. Una tragedia provocada por el paso de un cometa sacude sus vidas, y los pobres tardan lo suyo en poder reunirse.

Aunque 'Your Name' nos deja un final abierto pero más o menos feliz, lo cierto es que Taki y Mitsuha volvieron a aparecer en otra película de Shinkai: 'El tiempo contigo', estrenada en 2019 y que se centra en otro dúo de adolescentes. En este caso tenemos a Hodaka, un chico que se fugó de su pueblo, y a Hina, quien puede controlar el tiempo.

Ambos deciden empezar a sacar beneficio con los poderes de Hina, y obviamente su relación se va volviendo más estrecha a lo largo de la película. En un momento dado, Hodaka decide comprarle a Hina un regalo por su cumpleaños y termina decantándose por un anillo.

Aquí tenemos el primer cameo: la dependienta que le ayuda es Mitsuha, la protagonista femenina de 'Your Name'. Además que aparece con un aspecto muy similar a su versión adulta al final de la película, se puede ver una tarjeta con su apellido, "Miyamizu", en su uniforme y también el brazalete rojo en su muñeca.

Taki sí que tiene un cameo bastante más fugaz y fácil de perderse. Aparece brevemente cuando Hodaka y Hina están en la casa de los Tachibana, con una ancianita que es uno de sus primeros clientes. Resulta que es la abuela de Taki, que todavía lleva su uniforme de la escuela y está por graduarse.

Estos detalles nos dan algunas pistas sobre el momento justo en el que se ambienta 'El tiempo contigo', en algún momento de 2021. Mitsuha ya se encuentra trabajando en Tokio y Taki está terminando sus estudios. Un año después, en 2022, se encuentra buscando trabajo y el 8 de abril de 2022 marcaría su reencuentro con Mitsuha al final de 'Your Name'.

No es la primera vez que Shinkai hace referencias a sus propias películas. Yukino de 'El jardín de las palabras' tiene un cameo fugaz en 'Your Name', y Sayaka, la amiga de Mitsuha, también se deja caer en 'El tiempo contigo'.

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