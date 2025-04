¡Se acabó la espera! La temporada 2 de 'Mi feliz matrimonio' por fin pone fecha de estreno a su final, y el anime tiene un futuro prometedor por delante

Esta temporada ha sido un poco accidentada para 'My Happy Marriage' ('Watashi no Shiawase na Kekkon'), y no solo por el drama que está ocurriendo dentro del anime. También se ha comido un importante parón por problemas de producción y el final de su segunda temporada se ha terminado retrasando.

Salimos del bache

A Kinema Citrus se le ha atascado un poco la producción de la segunda temporada de 'Mi feliz matrimonio', así que al final los capítulos 12 y 13 se han quedado en el aire. Y mientras se emiten en Japón también estamos esperando su llegada a Netflix a nivel internacional.

Por suerte la espera no se va a alargar mucho más y esta misma semana llegan a la plataforma: el próximo 25 de abril podremos ver el final de temporada de 'Mi feliz matrimonio', con los dos últimos episodios estrenándose a la vez en Netflix.

Además, no es el final definitivo para 'Mi feliz matrimonio' y ya se ha confirmado que el anime continuará con "una secuela". Desde el estudio aún no han confirmado si se trata de la tercera temporada, de una película o de una OVA, aunque por lo menos tenemos asegurada la continuación de la historia con un nuevo proyecto animado.

'Mi feliz matrimonio' ya tuvo una OVA en su momento tras la primera temporada, así que no sería nada raro que la segunda también tuviera su propio capítulo especial. También es posible que Kinema Citrus intente lanzarse con una película original, sobre todo teniendo en cuenta que la serie se va acercando peligrosamente a la trama de la novela original de Akumi Agitogi y quiera dejar algo de espacio antes de meterse en la tercera temporada.

En cualquier caso, si nos está gustando el drama de época sobrenatural, por lo menos sabemos que 'Mi feliz matrimonio' todavía tiene mucho futuro por delante, aunque se vaya a hacer un poquito de rogar.

