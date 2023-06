El Shohoku se lo juega todo en su partido más importante: 'The First Slam Dunk' revela su tráiler final con doblaje en castellano antes de su inminente estreno

La semana que viene por fin llega a España 'The First Slam Dunk', e incluso se ha terminado adelantando un poquito su estreno. En nada podemos ver en partido definitivo entre el Shohoku y el Sannoh, y además Selecta Visión nos trae la película de anime tanto en versión original como con doblaje en castellano y catalán.

Ya pudimos ver hace unas semanas un primer tráiler con un adelanto de las voces, pero con la llegada inminente de 'The First Slam Dunk', ahora han revelado un tráiler con más chicha.

Directo a la canasta

Aunque el manga original de Takehiko Inoue se centra más en Hanamichi Sakuragi como protagonista, 'The First Slam Dunk' pone el foco en otro miembro del equipo: Ryota Miyagi. Además de explorar el pasado de los jugadores, la película de 'Slam Dunk' nos sitúa en un partido decisivo en el campeonato nacional para que no baje la adrenalina en ningún momento.

Todavía no hay una lista definitiva de cines, pero podremos ver 'The First Slam Dunk' a partir del próximo 6 de julio. El propio Inoue se ha arrancado como director de anime con la película para asegurarse de que cada detalle sigue su manga al dedillo, y le ha salido bien porque 'Slam Dunk' ha vuelto al top de mangas más vendidos del año y la película ya está entre los grandes taquillazos de anime de la historia.

El manga y el anime original de 'Slam Dunk' siguen la historia (y evolución) del Hanamichi Sakuragi, un pandillero problemátioco que descubre su amor y talento para el baloncesto cuando trata de impresionar a la chica que le gusta. El primer paso es unirse al equipo del instituto Shohoku, aunque tiene mucho que aprender antes de poder jugar en la pista.

En Espinof | Las mejores películas de animación en 2023... hasta ahora